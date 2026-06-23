Manuel Campa, portavoz del PSOE de Avilés: "El buen momento que vive la ciudad le molesta mucho a Esther Llamazares"
El dirigente socialista rechaza las acusaciones de opacidad lanzadas por la portavoz popular y reta al PP a aclarar si defiende el servicio público o las tesis del socio privado en el conflicto del agua
El PSOE de Avilés salió este martes al paso de las últimas críticas de la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, a la que acusa de actuar movida por el "ansia política" más que por la sensatez. El portavoz socialista, Manuel Campa, sostiene que la ciudad atraviesa un momento especialmente positivo, con proyectos como la llegada de la Universidad Nebrija, nuevas inversiones educativas y sociales, el éxito de los grandes conciertos, la actividad en los barrios o la Bienal de Arte, una situación que, según afirmó, "le pone nerviosa, le molesta mucho y le inquieta".
Campa aseguró que esa inquietud se traduce en "falta de rigor", "mentiras", amenazas "siempre falsas" de acudir a los tribunales y continuas contradicciones. El dirigente socialista considera que la portavoz popular recurre sistemáticamente a los mismos argumentos con el objetivo de sembrar dudas sobre la gestión municipal. Además, deslizó que la actividad de Llamazares como diputada en el Congreso podría restarle tiempo para centrarse en la realidad local.
El portavoz socialista rechazó especialmente las acusaciones sobre una supuesta "red clientelar" vinculada a la colaboración del Ayuntamiento con el tejido asociativo. "Hay un abismo", respondió Campa, quien defendió que las sociedades municipales están "perfectamente auditadas" y que tanto sus procedimientos como su representación son "absolutamente legales". A su juicio, intentar trasladar una imagen de opacidad y falta de transparencia "que no se corresponde con la realidad" constituye un ejercicio de "mala política". "¿Es posible ocultar una información que está incluida en la Cuenta General?", se preguntó.
El contrato del agua
Respecto a la petición del PP de celebrar un pleno extraordinario sobre el conflicto del contrato del agua, el PSOE aseguró que no tiene inconveniente en debatir la cuestión. Campa afirmó que el gobierno volverá a explicar "con detalle" la situación actual, defenderá la gestión de la sociedad mixta Aguas de Avilés y las inversiones realizadas para modernizar un sistema de abastecimiento que calificó de obsoleto antes de las actuaciones acometidas. También recordó que el Ayuntamiento ya ha presentado alegaciones frente al contencioso planteado por el socio privado.
Sin embargo, el portavoz socialista aprovechó para devolver la ofensiva al PP. Campa sostuvo que en ese pleno deberían ser los populares quienes explicasen "por qué utilizaron sus votos para incumplir un contrato" y aclarasen si están "del lado del socio privado o defienden un buen servicio al ciudadano". El dirigente cerró su respuesta con un mensaje directo a Llamazares, a la que pidió que abandone las "mentiras y contradicciones" y reflexione sobre su estrategia política. "Ya ha perdido dos veces las elecciones y, sin duda, está opositando para perder por tercera vez", concluyó.
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