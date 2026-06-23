MediaMarkt ya tiene fecha de estreno en Avilés: la compañía inaugurará un formato de tienda pionero en España
El nuevo establecimiento, ubicado en la calle José Cueto, será el primero del país especializado en soluciones integrales para el hogar y marcará el desembarco de la multinacional tecnológica en la ciudad tras culminar los trabajos de acondicionamiento del antiguo local de Casa
MediaMarkt ya tiene fecha para desembarcar en Avilés. La multinacional tecnológica inaugurará oficialmente su nuevo establecimiento el próximo martes 30 de junio, a las 12.00 horas, en un acto institucional que servirá para presentar la que será la primera tienda Store Xpress especializada en soluciones para el hogar que la compañía abre en España. La apertura contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Avilés y del director regional de la Zona Norte de MediaMarkt España, Julio González.
El acto incluirá un recorrido por las instalaciones del nuevo espacio comercial, ubicado en la calle José Cueto, en el local que hasta hace unos meses ocupaba la firma de decoración Casa. Durante la visita se darán a conocer los principales servicios y características de un establecimiento concebido bajo un formato innovador que la empresa estrena a nivel nacional y que busca acercar soluciones tecnológicas vinculadas al hogar a los consumidores.
La llegada de MediaMarkt supone un nuevo paso en la expansión de la compañía en Asturias, después de reforzar su presencia en Gijón el pasado verano. En las últimas semanas los trabajos de acondicionamiento del local se han acelerado, con la instalación de la imagen corporativa exterior y la adecuación del interior para albergar la nueva oferta comercial de la cadena alemana.
Fundada en Alemania en 1979 y perteneciente al grupo MediaMarktSaturn, la empresa está considerada una de las mayores cadenas europeas de distribución de electrónica de consumo, informática, electrodomésticos y tecnología. Con más de 1.000 establecimientos en distintos países europeos, combina la venta física con el comercio electrónico y suma ahora Avilés a su red de puntos de venta en España.
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