Reconocimiento a la hostelería de Avilés: Justo García Castrillón, del Yumay, recibe en Madrid el premio "a toda una vida" de manos de Radio Turismo

"Ya me retiré hace unos meses y son cosas que no te esperas, y claro, me produce una gran ilusión", señaló Justo García Castrillón, histórico hostelero de Avilés, que durante medio siglo llevó las riendas del restaurante Yumay de Villalegre. García Castrillón comentó eso después de haber recibido un premio nacional concedido por su labor profesional durante toda una vida al frente de su negocio. La asociación Radio Turismo fue la encargada de conceder ese galardón durante un acto celebrado en el palacete de La Ochava, en el municipio madrileño de Valdilecha.

María Teresa González recibe el premio de "Plato de Oro" junto a Amada Álvarez, presidenta de las guisanderas. / C.M.

Todo ello fue este martes en una comida en la que también fue reconocida una de las guisanderas de la comarca avilesina, la gozoniega María Teresa González, como responsable de "Casa Maravillas", restaurante ubicado en Ferrero. "Es una ilusión muy grande", señaló González, que acudió a recoger el premio en compañía de sus "nenos", de sus hijos Leticia y Adrián Álvarez González. "Que te reconozcan por tus años de trabajo está muy bien", señaló a este periódico la homenajeada con el "Plato de Oro", uno de los distintivos de mayor renombre que entrega esta entidad a escala nacional. Otro restaurante gozoniego como es el Guernica de Luanco también recibió el "Plato de Oro".

Ramón Menéndez, del restaurante Guernica, recoge el "Plato de Oro" junto a Carlos Martínez Guardado. / C. G.

La delegación asturiana estuvo formada por veinticinco personas. Carlos Martínez Guardado que es el actual comendador de los "Platos de Oro" en Asturias fue designado con el mismo cargo para la vecina provincia de León. A su lado, también estuvo Amada Álvarez, presidenta de la asociación de guisanderas asturianas y además chamberlain de estos galardones en el Principado. La entrega de los premios de Radio Turismo se desarrolló en un salón con capacidad para unas doscientas personas y profesionales del mundo de la hostelería.

Noticias relacionadas

El Museo Marítimo de Asturias, con sede en Luanco, acogió el pasado 10 de marzo una gala de estos premios. Tanto el Guernica como el Maravillas recibieron sus elogios en un acto para fortalecer su presencia en los premios nacionales de Radio Turismo. En aquel momento eran solo nominados, desde este martes ya son oficialmente "Platos de Oro", que es el distintivo de unos premios que reconocen la labor de la buena cocina, la de elaboración lenta, lo que en inglés se conoce como "slow food" y es lo más cercano a lo que se conoce como gastronomía tradicional. De eso también sabe mucho Justo García Castrillón, referente durante décadas de la hostelería avilesina, que el pasado diciembre se jubiló.