Del Senado al Festival de Benidorm: los nuevos Gastrónomos Predilectos del Yumay
La entidad avilesina reconocerá al senador lucense José Manuel Balseiro, colaborador de los premios Álvaro Cunqueiro desde su primera edición, y al cantante Alfonso Pahino, protagonista de una recordada actuación en la despedida del histórico restaurante
Gastrónomos del Yumay vuelve a ensanchar su nómina de reconocimientos. El colectivo avilesino ha anunciado este miércoles el nombramiento como Gastrónomos Predilectos de José Manuel Balseiro Orol y Alfonso Pahino Pequeño, dos figuras vinculadas de distinta manera a la historia reciente del grupo y a los premios Álvaro Cunqueiro, una de las señas de identidad gastronómica y cultural impulsadas desde el entorno del antiguo restaurante Yumay.
La entidad distingue así a José Manuel Balseiro Orol, senador por la provincia de Lugo y concejal de Cervo, a quien ya había reconocido desde la primera edición como Comensal de Honra Álvaro Cunqueiro. Gastrónomos del Yumay subraya ahora su colaboración continuada en todas las ediciones de estos premios, una fidelidad que el colectivo quiere agradecer con este nuevo nombramiento honorífico.
Balseiro, nacido en Ferreira do Valadouro en 1962, cuenta con una larga trayectoria política en Galicia. Actualmente ocupa escaño en el Senado por Lugo y reside en San Cibrao, en el municipio de Cervo, donde también ejerce como concejal. Antes fue diputado en el Parlamento de Galicia durante varias legislaturas y delegado territorial de la Xunta en Lugo, además de desempeñar responsabilidades orgánicas en el Partido Popular lucense.
El segundo reconocimiento será para Alfonso Pahino Pequeño, cantante vallisoletano y ganador del Festival de Benidorm en 1977 con la canción "Aléjate". Gastrónomos del Yumay recuerda especialmente su actuación como estrella invitada en la despedida del Restaurante Yumay durante la etapa de Lola Sánchez y Justo García Castrillón, una intervención que dejó, según la entidad, "grandes muestras de cariño y empatía" entre los asistentes.
El colectivo destaca además el interés de Pahino por integrarse en Gastrónomos del Yumay, una disposición que también ha pesado en la concesión del nombramiento. La entrega de los reconocimientos está prevista, en principio, durante el mes de julio, aunque la organización concretará más adelante el día y el lugar del acto.
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