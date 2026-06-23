Susto a primera hora de la mañana en Avilés: una mujer queda atrapada bajo un coche tras ser atropellada en Los Canapés
La víctima, de 58 años, sufrió un politraumatismo grave y tuvo que ser liberada por los bomberos antes de ser trasladada al Hospital San Agustín
Una mujer de 58 años resultó herida de gravedad este martes tras ser arrollada por un vehículo en la avenida de Santa Apolonia, a la altura de la rotonda de Los Canapés, en Avilés. El accidente se produjo en circunstancias que por el momento se desconocen y obligó a movilizar a los servicios sanitarios, bomberos y Policía Local.
La afectada fue atendida en el lugar por el equipo médico de la UVI móvil de Avilés, desplazado por el SAMU tras recibir el aviso de emergencia. Según la primera valoración, presentaba un politrauma de pronóstico grave, a expensas de nuevas pruebas y de la evolución médica, por lo que fue evacuada al Hospital Universitario San Agustín.
La intervención resultó especialmente delicada, ya que la mujer quedó atrapada por una mano bajo el turismo. Efectivos de Bomberos del SEPA con base en Avilés aseguraron el vehículo, procedieron a elevarlo y lograron liberar a la víctima para que pudiera recibir asistencia sanitaria y ser trasladada al hospital.
El 112 Asturias recibió el aviso a las 07.43 horas, cuando una llamada alertó de que una persona había sido atropellada y permanecía atrapada bajo un coche. La Sala 112 activó al SAMU, movilizó a los bomberos y comunicó lo ocurrido a la Policía Local de Avilés. Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención y regresaron a su base a las 08.28 horas.
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