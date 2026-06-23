Ultimátum de IU al PSOE en Avilés: o hay avances en Servicios Auxiliares durante esta semana o romperán el gobierno local

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y los partidos políticos empiezan a tomar posiciones. En esas están el PSOE e Izquierda Unida de Avilés, o más bien IU y el PSOE, porque es la coalición la que ha tomado la iniciativa. El asunto nuclear es la empresa Servicios Auxiliares, que IU quiere impulsar frente a la reticencia socialista "por su complejidad", aunque está en ello.

Para IU es fundamental impulsar la empresa municipal Servicios Auxiliares para que se haga cargo de servicios ahora externalizados, como la gestión directa de la limpieza en los edificios de las fundaciones municipales de Cultura y Deportes, el de conserjes y la Oficina de Turismo. El PSOE lo aceptó en el pacto de gobierno suscrito tras las elecciones de 2023. Pero las obras de palacio van despacio, y a IU se le está agotando la paciencia. El órdago llegó el sábado, cuando IU advirtió que iba a pararse a pensar si rompía el acuerdo de gobierno con el PSOE por la parálisis en este asunto. Ayer, tras una reunión de su comisión colegiada, IU ofreció una suerte de tregua a los socialistas: o en esta semana hay avances, o se rompe el pacto de gobierno con las elecciones en el horizonte.

Los choques y el hartazgo

"El problema es que IU es de municipalizar, de impulsar todo lo público. Y el PSOE es más bien de privatizar o de una gestión subcontratada con una empresa privada. Es difícil encajar las piezas", aseguraba una de las fuentes consultadas sobre la crisis de gobierno. Las diferencias son evidentes en este sentido, como se pudo comprobar también con el desembarco de la Universidad Nebrija en la ciudad, que ya enfrentó a ambas formaciones.

Pero ahora, después de tres años de mandato, hay que empezar a marcar territorio. Y eso ha hecho IU. "Los contactos son constantes, y hay diferencias y choques, aunque no trasciendan por responsabilidad. Pero ahora hay hartazgo y falta de confianza, porque el PSOE no cumple su compromiso y no se avanza", señalaron desde la coalición.

La comisión delegada lo explicaba ayer en un comunicado. Durante tres años se acotaba tanto el alcance del compromiso sobre la empresa Servicios Auxiliares como un calendario definido. Así, se acordó la contratación de un gerente a quien encomendarle la gestión directa. "Desde la firma del acuerdo de gobierno y a menos de un año de la conclusión del mandato municipal, seguimos en el punto de partida: ni se ha iniciado el proceso para la contratación del gerente, ni tampoco hay avances concretos en un proceso administrativo eterno que nunca termina de traducirse en avances reales", denunció IU.

El ultimátum

Añadía que "aunque sabemos que de gobernar en solitario ellos nunca lo harían, para Izquierda Unida es una prioridad política irrenunciable avanzar en el cumplimiento de ese punto esencial del programa común pactado: el de la municipalización de servicios". Así que, tras cuatro meses de reflexión interna, para IU ha llegado el momento de decidir "cuál va a ser nuestra estrategia política para abordar la recta final del mandato municipal". Y pasa por lanzar un ultimátum al PSOE: o en una semana se producen avances para impulsar la empresa de Servicios Auxiliares, o rompen el gobierno local, como hizo Podemos en febrero de 2025. Por eso ha convocado una asamblea para el martes, día 30, en el que se ratificará, o no, la ruptura.

La respuesta

La respuesta del PSOE no se hizo esperar. Y lo hizo por boca de su secretario general y portavoz municipal, Manuel Campa, quien insistió en la buena voluntad de los socialistas y la complejidad del proceso. Es más, aventuró fechas, según una propuesta en la que, aseguró, participó también la alcaldesa, Mariví Monteserín. Para los socialistas, "en esta fase, contar con una persona centrada en dirigir la transformación de la empresa de servicios auxiliares, es clave. Sería esta figura directiva, cuyo nombramiento está contemplado ya en los estatutos, la encargada de aplicar los cambios necesarios y asumir las decisiones oportunas para avanzar en las relaciones laborales, la gestión económica, las inversiones que fueran necesarias y articular la integración de las nuevas tareas en la empresa municipal de servicios".

No se queda ahí, y desgrana el procedimiento a seguir y plazos, que serían tan breves como que se ejecutarían ya. Según Campa, "la propuesta que hemos trasladado incluye ya el procedimiento que se debe seguir y sus plazos. Desde la propuesta, por parte de la alcaldesa, de modificación del sistema de administración de la sociedad para pasar de la figura de administradores solidarios a un administrador único de carácter profesional y la notificación de esta a la Junta General de la Sociedad. Trámites podrían llevarse a cabo esta misma semana".

El siguiente paso sería convocar a los consejos rectores y trasladarlo al Pleno municipal de julio para, posteriormente, ser aprobado por parte de la Junta General de la sociedad. De forma paralela, y para no perder tiempo, se fijarían las bases para la convocatoria del proceso de selección y se trabajaría en el informe jurídico correspondiente para iniciar el proceso de selección, que se llevaría a cabo mediante un concurso público. Y, simultáneamente, PSOE e IU "debemos seguir trabajando para finalizar el proceso de reforma estatutaria que permita que la empresa de servicios auxiliares asuma definitivamente la limpieza de los edificios de la Fundaciones Municipales de Cultura y de Deportes", concluye Campa.

Dialogar

En lo que sí parecen estar de acuerdo ambas partes es en lo fructífero que ha sido el pacto de gobierno y las bondades de la negociación. Para IU, "hoy en día el diálogo y la unidad de acción entre las fuerzas políticas de la izquierda es más necesaria que nunca", mientras que el PSOE asegura su "disposición a seguir trabajando en cumplir un acuerdo de gobierno que está funcioanndo y que, con compromiso y diálogo, puede ir convirtiendo las dificultades en oportunidades de avance y mejora". Ya se verá si a IU le sirven las promesas del PSOE y cómo la parte mayoritaria del gobierno las pone en marcha.