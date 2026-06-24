Art Street organiza un verano repleto de actividades culturales en la calle Palacio Valdés de Avilés del sábado 27 al 3 de octubre
Las actividades serán jueves, viernes, sábados y vísperas de festejos con especial atención al 15 de agosto y a su "festival mini"
I. G.
Ya llegó el verano y como cada estío, la asociación cultural "Art street" se ha puesto las pilas para organizar su ya tradicional ciclo de actividades estivales, que comenzarán el próximo sábado 27 y finalizarán el 3 de octubre. Todas están englobadas bajo el paraguas de "El veranín de Art Street" que desarrollará todo su potencial en la céntrica calle Palacio Valdés, la del teatro homónimo. La entidad que aúna a comerciantes, artistas y vecinos cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y Caja Rural de Asturias comenzó con su "veranín" en 2012 para la organización de actividades variadas como festivales, exposiciones al aire libre y en los locales adheridos así como otras propuestas como cine, música, danza, presentaciones de libros, teatro, magia, poesía, que son algunas de las propuestas que han organizado en los últimos años.
En esta edición, 'El veranín de Art Street' contará con eventos culturales, que aún no han sido concretados pero sí serán musicales, teatrales o poéticos. Las actividades serán los jueves tanto de 13.30 a 15.00 horas, como de 20.00 a 22.30 horas. Los viernes y vísperas de festivo habrá conciertos, siempre en horario de 20.30 a 23.00 horads y los sábados, de 13.30 a 15.30 horas también habrá actuaciones musicales. "El objetivo es reactivar la calle", expresó Cani Vidal, una de los miembros de este colectivo, que confía en que en septiembre el "Art street" pueda incluir una paella solidaria en su programa y en beneficio de la investigación de enfermedades raras. "Estamos esperando por los permisos", indicó.,
Una de las actividades fijas de 'El veranín de Aart Street' es el Festival Mini, que en esta ocasión se celebrará el sábado 15 de agosto. Durante toda la jornada, entre las 10.00 y las 23.00 horas, la calle Palacio Valdés acogerá conciertos, teatro, actividades infantiles y el esperado mercadillo de artistas gráficos, quienes tendrán la oportunidad de mostrar y vender de forma directa sus creaciones al público.
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