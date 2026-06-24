Avilés lleva a los jóvenes a descubrir las brañas de Somiedo con Senderea
La actividad gratuita, para jóvenes de 14 a 30 años, partirá el 4 de julio del Alto de San Lorenzo y recorrerá 12 kilómetros por el Camín Real de la Mesa
P. M.
Senderea abrirá el programa de Verano Joven con una ruta por las Brañas de Somiedo el próximo sábado 4 de julio, una actividad gratuita dirigida a jóvenes de 14 a 30 años que combina senderismo, aventura y naturaleza. La salida está prevista a las 8.30 horas desde el Edificio Fuero, y las personas interesadas deberán inscribirse antes de que finalice junio a través del correo juventud@aviles.es, indicando nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto.
El recorrido partirá del Alto de San Lorenzo, a 1.345 metros de altitud, un puerto de montaña que separa de forma natural los concejos de Teverga y Somiedo. Desde allí, los participantes seguirán el histórico Camín Real de la Mesa, una vía ancestral utilizada por los astures transmontanos y acondicionada después por las legiones romanas, hasta alcanzar las brañas somedanas, antiguos asentamientos pastoriles vinculados a la trashumancia estacional. En el trayecto podrán contemplarse los tradicionales teitos, construcciones de piedra con cubierta vegetal características del paisaje de montaña asturiano.
La ruta tendrá una distancia aproximada de 12 kilómetros, una duración estimada de cinco horas y un desnivel asequible, de unos 300 metros, por lo que está planteada como una actividad accesible para disfrutar del entorno natural. El programa busca acercar a la juventud al paisaje, la biodiversidad, el respeto por el medio ambiente y el ocio saludable en convivencia. Tras esta primera salida, Senderea continuará el 1 de agosto con una nueva ruta por la Sierra del Sueve.
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