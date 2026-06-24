Avilés lleva a los jóvenes a descubrir las brañas de Somiedo con Senderea

Senderea abrirá el programa de Verano Joven con una ruta por las Brañas de Somiedo el próximo sábado 4 de julio, una actividad gratuita dirigida a jóvenes de 14 a 30 años que combina senderismo, aventura y naturaleza. La salida está prevista a las 8.30 horas desde el Edificio Fuero, y las personas interesadas deberán inscribirse antes de que finalice junio a través del correo juventud@aviles.es, indicando nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto.

El recorrido partirá del Alto de San Lorenzo, a 1.345 metros de altitud, un puerto de montaña que separa de forma natural los concejos de Teverga y Somiedo. Desde allí, los participantes seguirán el histórico Camín Real de la Mesa, una vía ancestral utilizada por los astures transmontanos y acondicionada después por las legiones romanas, hasta alcanzar las brañas somedanas, antiguos asentamientos pastoriles vinculados a la trashumancia estacional. En el trayecto podrán contemplarse los tradicionales teitos, construcciones de piedra con cubierta vegetal características del paisaje de montaña asturiano.

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La ruta tendrá una distancia aproximada de 12 kilómetros, una duración estimada de cinco horas y un desnivel asequible, de unos 300 metros, por lo que está planteada como una actividad accesible para disfrutar del entorno natural. El programa busca acercar a la juventud al paisaje, la biodiversidad, el respeto por el medio ambiente y el ocio saludable en convivencia. Tras esta primera salida, Senderea continuará el 1 de agosto con una nueva ruta por la Sierra del Sueve.