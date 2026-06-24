Cambios en el tanatorio de Avilés: el edificio de Valgranda vivirá una importante reforma
Las obras supondrán una inversión de 950.000 euros, según el proyecto básico
El tanatorio de Avilés abordará un proyecto de ampliación que supondrá la construcción de nuevas salas. La Junta de Gobierno Local ya ha aprobado el proyecto básico modificado de reforma y ampliación. Las obras de ampliación supondrán una inversión de 950.000 euros para aumentar la superficie construida del tanatorio en 508,83 metros construidos, que se sumarán a los 1.256,64 ya existentes. Este incremento en la superficie no supone agotar con ello la edificabilidad de la parcela, que es de 2.000 metros cuadrados construidos. La reforma no supondrá, sin embargo, un incremento de las plazas de aparcamiento.
Antes del inicio de los trabajos, la entidad Funerarias de Avilés deberá presentar en el Ayuntamiento el correspondiente proyecto de ejecución, nombrar a la dirección de obras y presentar el Estudio de Seguridad y Salud.
El edificio actual
El tanatorio de Avilés (también crematorio) se inauguró en 1996. En la actualidad dispone de ocho salas de velatorio equipadas con aseo, calefacción, aire acondicionado y teléfono.
La Junta de Gobierno local también aprobó la concesión de licencia para legalizar unas obras en la cubierta del tanatorio que se realizaron sin permiso municipal. Esto ha supuesto la apertura de un expediente de infracción urbanística para determinar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones.
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