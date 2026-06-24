Campa (PSOE), tras el órdago de IU: "Los gobiernos no se sostiene con ultimátum, sino con trabajo"
"Buscamos cumplir los puntos del pacto de gobierno, preferentemente junto a IU; pero si deciden que se sienten más cómodos fuera del gobierno, nosotros seguiremos la hoja de ruta para dar cumplimiento a lo pactado en este mandato" señala el líder local de los socialistas
A. F. V.
"Los gobiernos no se sostienen con ultimátum, sino con trabajo. Avanzan por el esfuerzo y la responsabilidad compartidas y con unos objetivos comunes. En el día a día esto se traduce en solventar las dificultades que puedan surgir". Con estas palabras responde el portavoz del grupo muincipal del PSOE de Avilés y líder de la agrupación socialista local a la última amenaza de Izquierda Unida de romper el gobierno local si no encuentra avances en al gestión de la empresa de Servicios Auxiliares a lo largo de esta semana. "En el PSOE no tenemos por costumbre trabajar por impulsos ni generar titulares alarmantes o electoralistas. Por eso nos choca leer en prensa palabras como 'ultimátum' o 'dejar caer', y no podemos aceptarlas. Como tampoco las afirmaciones de deslealtad o falta de voluntad política", agregó el edil.
"Nos tranquiliza saber que IU está buscando soluciones viables a través de sus servicios jurídicos. Entendemos que sus aportaciones encajarán con las nuestras para seguir avanzando en un tema tan complejo. Reitero que el PSOE va a seguir trabajando con el objetivo de cumplir con los compromisos pactados al inicio del mandato, asegurándonos de que se hagan dando los pasos adecuados. Y lo haremos, preferentemente, junto a IU como socio de gobierno, desde la colaboración y el entendimiento. Pero si deciden que se sienten más cómodos fuera del gobierno, nosotros seguiremos la hoja de ruta para dar cumplimiento a lo pactado en este mandato" señaló Campa.
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- El Último de la Fila', inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores
- Avilés tendrá su 'meganoche' de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín
- Avilés festeja el increíble éxito de 'El Último de la Fila': 'Tuve que pedirle a la frutería de al lado que me dejase meter cervezas en su nevera
- Atropello en Avilés: una mujer resulta herida de gravedad tras ser arrollada por un coche y quedar atrapada bajo el vehículo
- Habla la gerencia del camping de Castrillón donde una pareja fotografió a menores: 'Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente
- Restaurante cerrado por 'El Último de la fila' en Avilés: 'Salimos para asistir a un acto cultural de primer orden, mis clientes me van a perdonar
- Ver para creer en Castrillón: un hombre con un cuchillo en plena calle atemoriza a los vecinos de Piedras Blancas