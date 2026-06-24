El Colectivo Ecologista de Avilés alerta de un fuerte episodio de contaminación con niveles disparados de partículas en toda la comarca

Todas las estaciones de medición de la comarca de Avilés registraron esta semana niveles elevados de partículas, según denunció el Colectivo Ecologista de Avilés, que calificó de desfavorable la calidad del aire por la presencia de micropartículas PM2,5 y PM10. Los peores datos se localizaron en Llaranes, donde se alcanzaron 221 microgramos por metro cúbico de PM2,5 y 243 de PM10, valores muy por encima de las recomendaciones sanitarias internacionales.

La contaminación por partículas finas también afectó a otras estaciones de la comarca. En Llano Ponte se llegaron a medir 67 microgramos por metro cúbico de PM2,5, mientras que en Jardín de Cantos se registraron 129 microgramos de PM10. Además, las estaciones de El Quirinal y Salinas permanecieron en situación regular, dentro de un episodio que, según los ecologistas, evidencia la vulnerabilidad de Avilés ante los repuntes de contaminación atmosférica.

El colectivo recuerda que la OMS recomienda no superar los 25 microgramos diarios de PM2,5 ni los 45 microgramos diarios de PM10, además de límites anuales mucho más bajos: 5 microgramos para PM2,5 y 15 para PM10. También cita la Directiva Europea 2024/2881, que fija valores límite anuales de 10 microgramos para PM2,5 y 20 para PM10, referencias que contrastan con los picos detectados en la comarca.

Noticias relacionadas

Los ecologistas apelan además al Real Decreto 34/2023, que obliga a las administraciones competentes a adoptar medidas urgentes e informar a la población cuando se superen o se prevea superar determinados umbrales de contaminación. A su juicio, la evidencia científica sobre los efectos de la contaminación en la salud, el desarrollo cerebral y la calidad de vida exige una respuesta más decidida de los responsables públicos, especialmente en un contexto de urgencia climática y ante un problema que consideran de salud pública.