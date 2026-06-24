Cuatro barrios de Avilés disfrutarán de cine de verano gratuito con palomitas

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés organiza durante cuatro jornadas el programa de cine al aire libre en los barrios. Y como novedad este verano, habrá palomitas gratis para todos los asistentes. La programación contará con cuatro títulos de corte familiar repartidos entre los barrios de La Carriona, Versalles, La Luz y Llaranes. Todas las proyecciones serán a las diez de la noche.

El proyecto, organizado por la Fundación Municipal de Cultura, cuenta con la imprescindible colaboración de los colectivos de cada barrio: la asociación de vecinos La Xunta de La Carriona, la asociación de vecinos Marcos del Torniello de Versalles, la asociación vecinal de La Luz y la de Festejos La Xungarosa, además de la asociación de festejos Santa Bárbara de Llaranes. La programación empieza el sábado 27 de junio en La Carriona con “The Super Mario Bros”.

“Lo que pretende esta iniciativa es descentralizar la programación cultural, que no suceda todo en los espacios culturales del centro, sino que también las personas que viven en los barrios tengan un acceso a la cultura. Y sobre todo también potenciar el cine”, señaló la concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

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El próximo lunes 29 y de nuevo a partir de las 22.30 horas el patio del colegio público Versalles se convertirá en un cine en el que se proyectará “Minecraft”. La siguiente proyección será el 3 de julio en el colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz con “Kung Fu Panda 4” a la misma hora. La película que cerrará el ciclo será “Guardiana de dragones” el 4 de julio en la plaza Mayor de Llaranes.