El Festival Intercéltico de Avilés premia al Ayuntamiento de Corvera, Xuacu Amieva y Mari Luz Cristóbal
Los galardones Gausón reconocerán el próximo 24 de julio la trayectoria de dos referentes de la música tradicional asturiana y el respaldo institucional del concejo corverano a una cita que refuerza los vínculos entre las naciones del Arco Atlántico
La música tradicional, la canción asturiana y el respaldo institucional a la cultura celta tendrán este verano un reconocimiento especial en Avilés. El Festival Intercélticu d’Avilés y Comarca entregará el próximo 24 de julio los Premios Gausón 2026, unos galardones que distinguen a personas y entidades comprometidas con la promoción, conservación y difusión de la identidad cultural de los pueblos del Arco Atlántico. La ceremonia se celebrará a las 12.30 horas en el Palacio de Valdecarzana.
En esta cuarta edición, el premio en la categoría de Organismo Oficial recaerá en el Ayuntamiento de Corvera, un reconocimiento a la estrecha colaboración que el concejo mantiene con el Festival Intercélticu desde sus inicios. La organización destaca el apoyo continuado prestado por el municipio a una cita que se ha consolidado como uno de los principales escaparates de la cultura celta en Asturias y que cada año reúne en Avilés a agrupaciones y representantes de distintos territorios atlánticos.
Entre los galardonados a título individual sobresale el nombre de Xuacu Amieva, una de las figuras imprescindibles de la música tradicional asturiana. El gaitero y compositor mierense lleva décadas dedicado a la recuperación, investigación y difusión del patrimonio musical del Principado. Su trayectoria le ha convertido en uno de los grandes embajadores de la gaita asturiana, con actuaciones y proyectos desarrollados tanto dentro como fuera de la región.
El otro Premio Gausón será para Mari Luz Cristóbal Caunedo, una de las voces más reconocidas de la canción asturiana. La intérprete ha desarrollado una amplia carrera ligada a la tonada, participando en festivales, concursos y actividades culturales que han contribuido a mantener vivo uno de los géneros más representativos del folclore regional. Su nombre está vinculado desde hace años a la defensa y promoción de la música tradicional asturiana.
Los Premios Gausón, instaurados en 2022 y bautizados en honor al legendario caudillo astur, estarán precedidos por el tradicional Desfile Triunfal de los Países Celtas, que recorrerá las calles del centro de Avilés con la participación de agrupaciones procedentes de Escocia, Irlanda, Bretaña y Galicia. Con esta cita, el Festival Intercélticu d’Avilés y Comarca vuelve a poner en valor a quienes contribuyen a mantener viva la cultura tradicional y a fortalecer los lazos que unen a las distintas naciones celtas.
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