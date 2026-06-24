La foguera de Avilés más musical, donde "arde lo malo"

Prende la foguera en la plaza Pedro Menéndez de Avilés y el fuego arrasa con "lo malo". Un joven lanza sus apuntes en bolas de papel a la pira minutos después de que Megan Porras escribiera en un papel "Lo que no aporte que se vaya". A su lado, Andrea Claros quemó otro para dejar de lado sus "inseguridades". La noche de San Juan marca el inicio del estío y en Avilés lo hizo con música.

«Escontra’l Raigañu» durante su actuación.

Primero le tocó el turno a "Ajo Band", que puso la nota folk en el quiosco de la música del parque del Muelle. Media hora antes de que la pira hecha a base de palés ardiera, el grupo de baile tradicional "Escontra’l Raigañu" danzó varias piezas. Un bombero prendió una antorcha, que le sirvió para encender la estructura para que "todo lo malo" del último año se quedara hecha cenizas. La guinda al pastel la puso la danza prima, la primera de las cuatro previstas en verano. "Amigos de la danza" congregó a un nutrido grupo de avilesinos, algunos de ellos ya participaron por la tarde en un taller para aprender a desenvolverse en este baile ancestral asturiano.

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En el taller de la tarde, que comenzó a las 20.00 horas, estaba Lara Amador González, de 7 años, que se animó a participar y a los pocos segundos ya se había aprendido los pasos: "Hay que apoyar el pie izquierdo y con el derecho vas adelante y atrás". También detalló que es imprescindible agarrarse de las personas que están a cada lado por el meñique. La pequeña Lara se estrenó en este baile tradicional, lo mismo que le ocurrió a la venezolana afincada en Avilés, Rosa Pla. "No tengo ni idea", confesó antes de iniciar la danza a la que se sumaron otros novatos como Juan Carlos Barbón que quería "aprender" y la vallisoletana y avilesina desde 1992 María San José, que se animó a la danza prima previa a la grande, la que llenó la plaza Pedro Menéndez para dar la bienvenida al verano, con un calor que todavía era palpable un poco más allá de la medianoche.