Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: "Pudo ser una desgracia"

Conducía por la calle Libertad, atravesó la rotonda que comunica con Las Artes y, tras pasar entre dos terrazas, acabó empotrado contra un escaparate. Milagrosamente, no se llevó a nadie por delante. Un hombre de 62 años sufrió un desvanecimiento mientras conducía su furgoneta al mediodía de este miércoles y acabó siendo trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo. El conductor, que iba solo en una Citröen Berlingo, sufrió lo que según los primeros indicios parecía una dolencia cardiaca. "Pudo haber ocurrido una desgracia", afirmaban los transeúntes que presenciaron la escena.

Los hechos tuvieron lugar cuando el conductor circulaba por la calle Libertad en sentido ascendente, hacia Rivero. Fue entonces cuando sufrió un desvanecimiento y su vehículo, un monovolumen de tipo compacto, atravesó la glorieta de Palacio Valdés por el medio para acabar estampándose contra un escaparte. "Fue un susto increíble, atravesó la rotonda, iba muy rápido, tiró el semáforo del bolardo y siguió adelante hasta que golpeó en ese escaparate", afirmó Lorena Fernández con los ojos llorosos, impactada, porque a esa hora las terrazas ubicadas a ambos lados de la rotonda estaban llenas. "Menos mal que fue de frente; si no ocurre una desgracia", indicó. En eso insistía también Emilio Costorola. "Libró de entrar en las terrazas, fue recto, menos mal", apostilló. El airbag saltó y consiguió amortiguar el impacto del conductor contra el volante. "No me quiero imaginar lo que podía haber pasado si gira y va contra las terrazas", afirmó Nelson Pelay.

En imágenes: Pierde el control del vehículo y acaba contra un escaparate en Avilés / Illán García

Tras el suceso, y después de advertir que el conductor se encontraba inconsciente, unos ciudadanos le practicaron la reanimación cardiopulmonar. Fueron unos minutos de tensión, hasta la llegada de la UVI Móvil. "Cuando llegó a la ambulancia, respiraba", comentaban sus allegados, que tenían previsto trasladarse a Oviedo para conocer la evolución del avilesino accidentado, de 62 años. La Berlingo sufrió daños en la parte delantera como consecuencia del impacto contra el escaparate del estudio de fotografía de Jesús Souto, en plena calle Libertad. "Sentí un golpe y unos chirridos, solo espero que le vaya bien al conductor", afirmó Souto, cuyo local sufrió la rotura parcial de la luna del escaparate, más concretamente la parte inferior izquierda.

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Otras personas que tomaban el vermú en las terrazas próximas a la calle Libertad celebraron que en ese momento no pasaba nadie caminando. "Esta calle es muy transitada y ahora que ya no hay colegio puede haber críos, menos mal que no había nadie", apuntó Mario Martínez, mientras echaba un cigarro y observaba el operativo, que causó gran revuelo en la zona, muy concurrida en ese momento. También participaron en el operativo, además de los equipos sanitarios, varias patrullas de la Policía Local de Avilés y de la Nacional. "Mira, si dejó marca de haber cruzado por el medio de la rotonda", comentaban en una mesa momentos después de que la ambulancia tomara rumbo a Oviedo escoltada por motoristas de la Policía Local que abrían camino desde el lugar del accidente hasta la calle Las Artes y Llano Ponte, antes de encarar la autopista por la avenida de Gijón.