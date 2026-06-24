Un incendio registrado en Valliniello obliga a cortar el tráfico durante varios minutos que afectó al servicio de bus entre Avilés y Luanco
Una quema de rastrojos desencadenó el fuego que fue sofocado por efectivos de Bomberos de Asturias
I. G.
Una quema de rastrojos en Valliniello trajo consigo un corte al tráfico momentáneo durante la mañana de este miércoles. El incendio se produjo en el entorno del núcleo de Campo de Vega frente a un taller. La llamada que alertó del fuego a los Servicios de Emergencias se produjo minutos antes de las 11.00 horas y trajo consigo la movilización de dos dotaciones de Bomberos de Asturias, una del parque de Avilés y otra de La Morgal, que aportó al operativo un camión nodriza, es decir, un vehículo de bomberos de gran capacidad diseñado específicamente para transportar grandes volúmenes de agua. Según detallaron desde el Servicio de Emergencias, los cortes de tráfico estaban relacionados con la presencia de un cercano tendido eléctrico y si se tomó esa decisión fue por prevención.
El incendio estuvo controlado a las 11.56 horas y contó con la colaboración de la Policía Local de Avilés.
Autos Villa, que es la empresa que opera el transporte interurbano entre Avilés y Luanco y la comunicación entre el Fondo de Valliniello y el centro de la ciudad dejó de prestar el servicio durante unos minutos por culpa del incendio provocado por la quema de rastrojos. La firma lo anunció a través de las redes sociales y tiempo después detalló que el servicio continuaba con sus horarios habituales entre Gozón y Avilés.
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