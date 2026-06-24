IU quiere para Avilés el modelo de empresas públicas de Gijón

Gijón es el modelo que quiere aplicar Izquierda Unida (IU) de Avilés para municipalizar servicios ahora externalizados: empresas públicas a las que hay que acceder por oposición. Otro ejemplo en el que se fijan desde la coalición se encuentra en la comarca de Avilés, concretamente en Gozón y su empresa del agua.

Los principales servicios gestionados directamente por el Ayuntamiento de Gijón incluyen la limpieza (Emulsa) el agua y saneamiento (EMA), la vivienda (EMVISA), desarrollo y turismo (Divertia), acción social (FMSS), promoción empresarial (Impulsa) y atención ciudadana. Y la intención de IU y Podemos es adoptar un modelo similar para la gestión de algunos servicios municipales de Aivlés.

De momento, el órdago lanzado por IU en Avilés al PSOE, amenazando con romper el gobierno local si no se impulsa la empresa de Servicios Auxiliares parece haber surtido efecto. Las conversaciones, tanto formales como informales, ya se están produciendo. Eso sí, IU mantiene la asamblea convocada para el martes día 30. “Si la propuesta del PSOE supone avanzar, se votará ahí y seguiremos trabajando. Si no, se mantendrá la votación sobre la ruptura o no del gobierno local”, explicó Juanjo Fernández, coordinador de IU en Avilés.

La propuesta socialista

La convocatoria de dicha asamblea se decidió en la reunión de la comisión delegada del lunes. Antes de dicho encuentro, la coalición recibió una propuesta del PSOE para impulsar la empresa Servicios Auxiliares. Pero no dio tiempo a estudiarla, así que, entre la falta de tiempo y la desconfianza en las filas de IU, la decisión fue mantener la postura tras cuatro meses de “reflexión interna”. “Si el PSOE hubiera sido tan diligente en este asunto durante los tres últimos años como lo fue ayer para responder a nuestra decisión, ahora no nos veríamos en la situación a la que hemos llegado y nos estaríamos dedicando a otras cosas necesarias para la ciudad”, señaló Juanjo Fernández.

Para los socialistas, que prefieren no hacer más declaraciones, la clave ahora está en seleccionar a un director gerente de la empresa municipal. “Una persona que se responsabilice de la gestión, las relaciones laborales, las inversiones que fueran necesarias y de articular la integración de las nuevas tareas en la empresa municipal de servicios”. El proceso de selección se realizaría mediante concurso público. El coordinador de IU fue rotundo: “Todo eso ya está decidido desde hace dos años, y se negociaba con cada presupuesto. Está todo definido, desde las funciones hasta el perfil, que debe tener experiencia de gestión en empresa. El problema es que no se ha hecho nada hasta ahora”.

Otro de los aspectos que ya está clarificado es la incorporación del personal en la reformulada empresa municipal. Los operarios que trabajan en la actualidad en la limpieza de los edificios dependientes de las fundaciones de Cultura y Deportes, los conserjes y la atención en la Oficina de Turismo pasarían a ser indefinidos no fijos hasta que les llegue la jubilación, mientras que las nuevas plazas o las que se tuvieran que cubrir saldrían a oposición.

El apoyo de IU Asturias

El coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, respaldó a IU Avilés ante la convocatoria de la decisiva votación fijada para el próximo 30 de junio sobre la continuidad en el gobierno municipal.

"La continuidad de ese pacto depende del cumplimiento estricto de los acuerdos firmados, con especial atención a los procesos de gestión pública directa", remarcó.

El dirigente de la coalición añadió que "Izquierda Unida en Avilés es una fuerza acostumbrada a gobernar, pero que también levanta la voz y exige cumplimientos de aquello que se acuerda".

Zapico trasladó la responsabilidad de forma directa a las filas socialistas. "Comprendo y comparto la posición de los compañeros de Izquierda Unida de Avilés y entiendo, y exijo, al Partido Socialista también una reacción. Lo que no sería entendible es que el Partido Socialista dejase caer el gobierno de una ciudad como Avilés", concluyó.