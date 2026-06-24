La Nebrija efectuará obras de reparación en Camposagrado y pagará un alquiler por su uso

Con la primera fase de su desembarco en Avilés ya casi lista, solo a la espera de obtener los últimos permisos administrativos, la Universidad Nebrija prepara ya los siguientes pasos a dar en la ciudad. Uno de los fundamentales será su traslado al palacio de Camposagrado, lo que permitirá a la institución académica ampliar el número de matrículas. Pese a que este cambio no llegará antes de 2027, la universidad ya tiene prácticamente cerradas las condiciones en las que ocupará este espacio: pagará un alquiler anual equivalente al 6% del valor de tasación del edificio, del que se podrán "descontar" las inversiones que efectúe la Nebrija para mejorar el inmueble, que dispondrá de 13 aulas.

Los planes de la Nebrija pasan por iniciar el próximo curso académico en dos sedes: por un lado, el palacio de Maqua, donde ocuparán dos plantas y, fundamentalmente, se impartirán asignaturas teóricas; y el edificio del número 5 de la plaza Álvarez Acebal, utilizado como sede por el Conservatorio durante los últimos años, que la institución está terminando de reformar, donde se harán prácticas de laboratorio. Si bien, la previsión de la universidad es que esta situación cambie a partir de 2027. Es entonces cuando está previsto que la Escuela Superior de Arte finalice las obras de ampliación de su sede del PEPA y traslade allí los estudios de Diseño, que actualmente se cursan en Camposagrado. A partir de ese momento, la universidad privada se convertirá en el nuevo inquilino de la que es una de las grandes joyas del barroco asturiano.

En cuanto a las condiciones en las que ocupará el inmueble, la Nebrija deberá abonar un canon anual del 6% del valor del edificio, que ahora deberá ser tasado por técnicos municipales. Como referencia, en 2002, cuando se acordó la cesión del palacio al Principado para su uso como sede de la Escuela Superior de Arte, el edificio estaba valorado en 1,03 millones de euros, y lo lógico es pensar que en las dos últimas décadas y media ese valor haya aumentado.

Actualmente, el palacio presenta algunas deficiencias de conservación. Una de las más evidentes es el estado del tejado, que acumula vegetación desde hace años. El contrato de arrendamiento contemplará que si el inquilino, en este caso la universidad, efectúa obras de mejora, su importe podrá "descontarse" de esa renta. Eso sí, esos trabajos y sus gastos deberán ser debidamente documentados. Además, no todas las obras estarían sujetas a este beneficio: estaría reservado a aquellas que suponen una mejora para el inmueble.

La previsión de la Universidad Nebrija es contar con 13 aulas en el palacio de Camposagrado para el curso 2027-2028, cuando se espera que el traslado sea definitivo. Por otro lado, la universidad sigue únicamente a la espera de obtener el permiso de inicio de actividad del centro, un paso que tanto desde la institución académica como desde la administración autonómica, que es quien debe concederlo, se espera completar sin problema antes de septiembre, cuando está previsto el inicio de las clases.

En febrero de este mismo año, La Izquierda Sinsical Asturiana (SA) y el sindicato SUATEA (Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias) denunciaron públicamente la cesión de espacios públicos, como Camposagrado, a las universidades privadas. "La Nebrija pagará por utilizar el palacio, del mismo modo que lo hizo, por ejemplo, para comprar las naves de Balsera", zanjan desde fuentes municipales.

Precisamente, las naves de Balsera han sido el último gran movimiento de la univeridad privada en la ciudad. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital el pasado 17 de junio, la institución adquirió los almacenes de la avenida de Conde Guadalhorce para convertirlos en residencia de estudiantes. Además, también barajan que este espacio, de más de 3.000 metros cuadrados, considerado una de las grandes joyas del patrimonio industrial de la localidad, pueda acoger otro tipo de actividades.

Dar alojamiento a sus estudiantes es uno de las principales preocupaciones de la Nebrija. Tal y como vienen advirtiendo de manera reiterada los profesionales del sector, el mercado inmobiliario local está saturado, con una demanda de viviendas de alquiler muy superior a la oferta, por lo que dar cobijo a los estudiantes que puedan llegar de otras provincias es uno de los retos que afronta la institución. Para ello, además de las naves de Balsera, la Nebrija ha adquirido también el antiguo geriátrico de Rivero, que planea transformar en pisos para estudiantes y apartamentos turísticos. Asimismo, ha abierto un portal inmobilario web, Con-vive Avilés, para facilitar el alquiler de habitaciones en la ciudad.