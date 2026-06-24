El PP de Avilés exige limpiar varios "puntos degradados" de La Carriona tras meses de quejas vecinales

El Partido Popular reclamó este miércoles la limpieza inmediata de varios puntos degradados de La Carriona tras las quejas vecinales por la acumulación de escombros, cristales, electrodomésticos abandonados y otros residuos en distintos espacios del barrio. El concejal popular Tino González visitó la zona acompañado de otros miembros de su grupo para comprobar una situación que, según denuncian los residentes, se prolonga desde hace meses pese a las reiteradas peticiones trasladadas al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria de la limpieza.

Los populares sostienen que el problema resulta especialmente grave porque el Ayuntamiento conoce desde hace tiempo el estado de estos enclaves y, pese a las reclamaciones vecinales, no ha adoptado medidas para resolverlo. "Mucho ir a los barrios a vender planes a cinco años vista, pero lo urgente es atender lo que está pasando hoy. Y lo que hoy sufren los vecinos de La Carriona es abandono, falta de mantenimiento y ausencia de respuesta", denunció González, que acusó al gobierno local de desatender problemas cotidianos que afectan directamente a la calidad de vida de los residentes.

Durante la visita, el PP comprobó la existencia de varios puntos degradados en el poblado de La Carriona y también en las inmediaciones del aparcamiento situado detrás del cementerio de La Carriona, donde reclaman una actuación urgente. "Es una situación que los propios vecinos consideran insalubre. Nos han trasladado su preocupación y su malestar porque llevan tiempo reclamando la limpieza de esta zona sin obtener respuesta", señaló el edil popular, que alertó además de la mala imagen que proyecta el entorno y del malestar creciente entre los vecinos.

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El Grupo Municipal Popular exige una actuación inmediata para eliminar los residuos acumulados y reclama reforzar las tareas de vigilancia, prevención y mantenimiento para evitar que vuelvan a aparecer vertederos incontrolados. "La limpieza es algo esencial. No podemos permitir que se consoliden puntos degradados en nuestros barrios mientras los vecinos siguen esperando una respuesta", afirmó González. El concejal concluyó defendiendo que "la mejor herramienta es la prevención y el mantenimiento. Actuar a tiempo evita problemas mayores y mejora la calidad de vida de los vecinos".