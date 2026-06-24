El Principado, sobre los permisos para el inicio de actividad de la Nebrija en Avilés: "Progresa adecuadamente"

"Nosotros creemos que la universidad pública tiene que estar en el centro, la educación superior pública tiene que estar en el centro", defendió este miércoles el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA sobre el avance de las universidades privadas en la región y sus correspondientes autorizaciones. El representante del gobierno autonómico defendió, que más allá de polémicas en torno a la instalación de nuevos centros de educación superior en la región de carácter privado lo importante es "que cumplan unos criterios de calidad en sus enseñanzas", la apuesta del Ejecutivo autonómico es un modelo de universidad gratuita, en la que todo el mundo que pueda y quiera estudiar y que no se quede atrás por motivos económicos". Sánchez realizó esta valoración la misma jornada en que se dio a conocer junto a la directora de Universidad, Cristina González, que a partir del próximo curso todos los alumnos que realicen estudios de grado y máster en la institución académica asturiana podrán hacerlo gratis en todos los cursos, no tendrán que abonar matrícula ni en grado ni en máster siempre que cumplan una serie de requisitos académicos y de renta, en el caso de los posgrados. "Con esta medida, la universidad pública invierte en talento e invierte en futuro", remarcó el Consejero.

En cuanto al estado de los permisos para el centro adscrito de la Universidad Nebrija en Avilés recordó que, una vez acordado en Consejo de Gobierno las autorizaciones también para la Alfonso X el Sabio y la Europea, en Oviedo y en Gijón, respectivamente, "ahora mismo están tramitándose". La más avanzada es la de la Nebrija, si bien Borja Sánchez se limitó a explicar que se trata de un proceso "donde intervienen más administraciones y a nosotros nos toca como administración autonómica recoger el resultado de esas tramitaciones que se están haciendo en tiempo y forma". Y, una vez superadas esas autorizaciones tanto por parte del Estado como de las administraciones locales el Principado dará "el paso final", que no es otro que el que permite la apertura para comenzar a impartir los estudios de Enfermería, en el caso de Avilés. "De momento progresamos adecuadamente", concluyó el Consejero.

La Universidad Nebrija se implantará en Avilés a través de un centro adscrito de los Institutos Nebrija que comenzará impartiendo el citado grado en Enfermería. La docencia se iniciará tan pronto como se completen las gestiones administrativas iniciadas con el Principado de Asturias, con la previsión de arrancar el próximo mes de septiembre. En virtud de un acuerdo con el Ayuntamiento de Avilés, el centro contará además con la oferta del Instituto Nebrija del Español , que desde el verano pasado imparte Español como Lengua Extranjera y competencias interculturales para estudiantes, profesionales y empresas. Nebrija ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento avilesino para ubicarse en el Palacio de Camposagrado una vez que la Escuela Superior de Arte del Principado se haya trasladado al edificio del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) que se está habilitando con este fin. Entre tanto, las actividades académicas se desarrollarán en la casa de Domingo Álvarez Acebal, en la zona conocida como de ampliación del Conservatorio, y en el Espacio Maqua.

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El grado de Enfermería va a ofertar 90 plazas en dos grupos, aunque arrancará con 60 a la espera de su ubicación definitiva en Camposagrado. El centro va a contar con su propio equipo humano docente, investigador y de gestión, con los que ya ha cerrado precontratos. La Universidad Nebrija proporciona una experiencia personalizada de enseñanza y aprendizaje, una estrecha relación con la realidad profesional durante toda la carrera y una formación integral que incluye valores y competencias. Al igual que en el campus de Madrid, se habilitará un programa de becas basadas en el rendimiento académico. La Universidad ya ha iniciado conversaciones con el Sespa y con la Fundación Hospital Avilés, con el objetivo de garantizar las prácticas a sus estudiantes, además de varias clínicas privadas. La institución está abierta a incorporar en el futuro otros grados y enseñanzas, en función de las necesidades de la sociedad asturiana.