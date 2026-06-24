"La unidad de neurorrehabilitación de Avilés es el mayor avance en este campo en los últimos veinte años", reconoce el doctor Miguel Jiménez

La unidad de neurorrehabilitación del centro de salud del Quirinal que tiene previsto ponerse a funcionar a pleno rendimiento el próximo lunes “es el mayor avance en es este campo en los últimos veinte años”, señaló Miguel Jiménez, el jefe del área de rehabilitación del San Agustín. Y lo es, señaló Concepción Saavedra, la consejera de Sanidad, porque “antiguamente este tipo de pacientes tenía que ir hasta el HUCA para hacer la rehabilitación. Lo que hace este servicio es permitir que cerca de tu casa se pueda hacer esa neurorehabilitación de forma intensiva”. “Podremos asumir entre 15 y 20 pacientes. En principio íbamos a abrir dos unidades: una, esta de Avilés y está previsto luego otra en Corvera. Esta lleva tres fisios, aquella lleva dos y la suma de los dos si puede llegar a los 25”.

La consejera de Sanidad destacó las ventajas de abrir la unidad, ahora, el próximo día 29. “Es una mejora clara para los pacientes en principio, pero también para todo el sistema, porque nosotros al ir abriendo unidades de neurorrehabilitación, también descongestionamos el HUCA y conseguimos también que más pacientes alcancen un tiempo mayor”.

Saavedra conoció en el Quirinal las áreas de terapia ocupacional, de logopedia y el propio gimnasio. “El personal que está aquí está formado por un médico rehabilitador, por tres fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales, dos logopedas, una TCA (trastornos alimentarios) y un celador”, enumeró la política que también explicó que la unidad de neurorrehabilitación avilesina forma parte de un proyecto que echó a andar en 2023. “Abrimos en Arriondas, entre Llanes e Infiesto, en Jarrio y en Cangas. Eran las zonas más periféricas. Ahora empezamos a hacerlo en la zona central”. Y apostilló: “En principio son unidades para pacientes que tienen un daño cerebral adquirido, para que puedan recibir una rehabilitación intensa”.

Aparte de la de Avilés, está pendiente de apertura una unidad en Corvera, aunque el proceso de apertura “va más lento”, señaló Saavedra que concretó: “Empezamos con ictus. Ahora ya estamos añadiendo personas que tienen otro tipo de daño cerebral, como tumores cerebrales, o una hemorragia cerebral. A la gente que tiene lesiones por anoxia vamos también introduciéndolos en este tipo de neurorrehabilitación con mayor tiempo: antes lo hacíamos durante seis meses y ahora ya lo hacemos de 6 a 12 meses en función de la persona”.

El doctor Jiménez fue a lo concreto: “Normalmente el enfermo con daño cerebral adquirido tiene una fase aguda en la que hay que estabilizarlo, una vez estabilizado, y si tiene capacidad para poder llevar un programa de rehabilitación que le va a exigir dos o tres horas de trabajo diario, la idea es durante el primer año tener una terapia intensiva que haga que gane todo aquello que podía ganar porque después del año es difícil ya ganar más. Hasta ahora se hacían tratamientos de tres cuartos de hora, una hora, un día o dos a la semana y con eso estábamos perdiendo capacidades de recuperación”.

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Diferencias con el Hospital

“Hay mucha diferencia entre la unidad del Quirinal y la del San Agustín: en el hospital desde hace tiempo no existía ni la terapia ocupacional ni la logopedia. Esto lo que se crea es un recurso con un aumento de plantilla para hacer las tres terapias juntas a la vez. Mucho mejor. El tratamiento intensivo se hará aquí de verdad. En el hospital quedarán pacientes crónicos que van a revisiones, que se tratan de espasticidad por periodos cortos, quedarán ese tipo de pacientes, pero los agudos con muchas posibilidades de recuperar vienen todos ahí.