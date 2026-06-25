La asociación de vecinos de La Carriona acusa al PP de “señalar” al barrio con una imagen que “no se corresponde con la realidad”

“Nos parece injusto que el PP haya decidido señalar nuevamente a La Carriona para trasladar una imagen que no se corresponde con la realidad”. Desde la asociación vecinal de La Carriona, La Xunta, han querido responder con contundencia a las palabras de Tino González, concejal popular, que denunció la acumulación de escombros, cristales y electrodomésticos en diferentes espacios del barrio. Desde la entidad aseguran que ya habían comunicado estos problemas al Ayuntamiento de Avilés y creen que este tipo de situaciones “ocurren en cualquier barrio, incluso en el centro, y requieren tanto de una actuación municipal como de la responsabilidad individual de quienes hacen un uso inadecuado de los espacios comunes”.

Desde La Xunta insisten en que La Carriona “es mucho más que unas fotografías de residuos abandonados”. “Somos un barrio orgulloso de sí mismo, que trabaja cada día por mejorar su entorno, por fortalecer la convivencia y por desarrollar una intensa actividad cultural, social y festiva”, afirman desde la entidad, que subraya varios de los hitos logrados hasta la fecha, como “actuaciones de limpieza de pavimentos y espacios públicos, mejoras recogidas en el Plan de Barrios, la renovación de áreas urbanas, la implantación de nuevas islas de contenedores modernas como las existentes en el centro de la ciudad y numerosas intervenciones que contribuirán a seguir transformando positivamente La Carriona”.

La Xunta defiende la imagen del barrio

Eso sí, aún tienen tareas pendientes. “Seguimos reivindicando cosas, como la falta de facultativos en el centro de salud, líneas de autobuses para acceder a distintos puntos de la ciudad, como centros de salud o el hospital”, señalan desde el ente vecinal, que destaca que, a pesar de todo lo citado, “el barrio avanza”. “El colegio público ha logrado incrementar su matrícula, seguimos esperando la construcción del nuevo polideportivo que dará servicio a todo el barrio, se han impulsado actuaciones tan importantes como el ascensor del centro educativo, se están acometiendo mejoras en edificios públicos y avanzan proyectos de mejora de la accesibilidad y de la conexión peatonal con otras zonas de la ciudad”, sentencian.

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Desde La Xunta aseguran que “nadie del grupo municipal del PP de Avilés se ha puesto en contacto con nosotros; incluso dudamos de que estos representantes municipales hayan subido al barrio nunca, quitando hoy, que han venido a buscar su momento de gloria con un par de fotografías para ensuciar la imagen del barrio”. “No vamos a permitir que nadie use nuestro barrio para su rédito político ni que intente apropiarse del trabajo que realizamos. Esperamos que este grupo municipal se dé por enterado de una vez de que estaremos siempre aquí para contestar a este tipo de agresiones a la labor que desempeñamos y en defensa de nuestros vecinos”, cierran.