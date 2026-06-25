Avilés convierte sus parques biosaludables en nuevos espacios de ejercicio para mayores

El Ayuntamiento de Avilés refuerza su apuesta por el envejecimiento activo con la ampliación del programa "Por tu salud, muévete", que incorporará este verano sesiones de gimnasia en los parques biosaludables y, a partir de septiembre, nuevas caminatas accesibles para personas con movilidad reducida. El Consistorio ha adjudicado el contrato a la empresa Blinca Servicios Culturales y de Ocio por 103.963 euros, consolidando una iniciativa dirigida a mayores de 55 años que busca combatir el aislamiento social.

La concejala de Ciudad Saludable y Mayores, Ana Suárez Guerra, destacó que el programa da un salto cualitativo al pasar de una única modalidad a tres. "Está orientado a la mejora de la salud física, emocional y también relacional", explicó la edil, quien subrayó que la principal novedad son "itinerarios para caminar de manera más adaptada y más inclusiva, con caminos más adaptados a las personas que tienen algún problema de movilidad", además de una nueva línea de "gimnasia en los parques" aprovechando los equipamientos biosaludables repartidos por la ciudad.

La primera actividad en arrancar será "Gimnasia en los parques", el próximo 14 de julio, con sesiones los martes y jueves en siete parques biosaludables de Avilés —entre ellos Versalles, Las Meanas, Llaranes o Valliniello— hasta el mes de octubre. Los grupos, de un máximo de 25 personas, realizarán ejercicios suaves, estiramientos y calentamiento bajo la supervisión de monitores especializados.

Por su parte, los programas "Camina" y "Camina a tu ritmo" comenzarán el 1 de septiembre y se prolongarán hasta junio. El primero mantendrá recorridos guiados desde distintos barrios para grupos de hasta 40 participantes, mientras que el segundo ofrecerá rutas circulares y accesibles de menor exigencia física para favorecer la incorporación progresiva al paseo diario.

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Suárez Guerra defendió que la ampliación permitirá llegar a un perfil de población más amplio y hacerlo con criterios de equidad, accesibilidad e inclusión. "Se trata de esta manera y con la ampliación del programa de abordar un grupo de población mucho mayor y, por supuesto, basarnos en principios de equidad, de accesibilidad y de inclusión, como es habitual en nuestras políticas de salud municipales", afirmó la concejala, que enmarca esta iniciativa dentro de las políticas locales de promoción de hábitos saludables entre la población sénior.