La calle de Rivero, hervidero de culturas en pleno centro de Avilés: de mojitos a postres marroquís

“Ahora que no hace tanto calor, un plan como este es un planazo. Además, se agradece que esté en una de las calles más carismáticas de la ciudad”, afirma Arancha García, que, tras una jornada en la playa, se paseaba con la bolsa llena por la calle Rivero, en pleno centro de Avilés. Una de las zonas más características de la ciudad se ha convertido, durante los próximos días, en un hervidero cultural. En menos de diez metros se puede pasar de los aromas de las especias marroquíes a un puesto de mojitos, además de contar con decenas de puestos en los que comprar diferentes joyas y artículos de regalo. “Está muy bien montado”, aseguran los asistentes.

“La calle está preciosa con este ambiente. Además, huele todo increíble”, afirma Andrés Prieto, que recorre el mercado de Rivero en busca de un regalo para sus dos hijos. “Hay cosas muy guapas que, para tener un detalle con alguien que quieras, vienen fenomenal”, apunta el avilesino, que festeja que en la ciudad se sigan haciendo diferentes fiestas. “Es algo que da mucha vida al verano. Ojalá se mantenga mucho tiempo”, desea.

Rivero se llena de ambiente festivo

En la misma línea se expresa Patricia Ordial, otra de las asistentes. “Este tipo de iniciativas dan una alegría a los barrios que no se ve con otro tipo de eventos. Está bien tener fiestas grandes, como las de San Agustín, pero hay que seguir apostando por pequeños festejos por los barrios”, señala la avilesina, que, en su caso, ha apostado por llevarse a casa fuets con sabores. “Me parece algo diferente y me gusta probar cosas nuevas. Si me convence, volveré estos días a comprar más”, subraya.

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Las fiestas de Rivero continuarán durante todo el fin de semana. El mercado se mantendrá abierto de 12 a 22 horas. Para este sábado hay programadas varias actividades, como un cuentacuentos o los conciertos de Cover Planet, Ángel Machine y Blus Probes. Además, habrá reparto de bollo preñao y sidra para los socios. La noche la cerrará DJ Frana. El domingo será el turno de Chiqui Carrasco y habrá corte de jamón a cargo de Avelino Faes.