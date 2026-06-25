El Carmen de Luanco estrena verbena en el parking del puerto nuevo del Gayo para la noche de los fuegos

Las fiestas del Carmen de Luanco, que se celebrarán del 12 al 18 de julio, presentan importantes cambios en la localización de algunas de sus actividades. La principal novedad organizativa radica en la gran verbena de la víspera del Carmen, la del miércoles 15, que abandona sus ubicaciones tradicionales para trasladarse al muelle nuevo del Gayo, donde actuará la orquesta "Panorama City" tras los fuegos artificiales de la playa luanquina. Asimismo, el ciclo de cine en la calle programado para los días lunes 13 y martes 14 de julio a las 22.30 horas cambia de espacio: se traslada a la plaza de La Baragaña. La organización ha elegido este punto al tratarse de un lugar más recogido que el parque Zapardel, recinto donde se celebraba anteriormente.

La tercera gran novedad del programa es la incorporación a las fiestas del Carmen de la jornada "Al Son de Peñes" para abrir los festejos el domingo 12 de julio. El arranque de esta nueva actividad incluirá un taller de baile tradicional con el grupo Folclórico Treveyu en la Torre del Reloj a las 12.00 horas, seguido a las 18.00 horas de un pasacalles con las bandas de gaitas Conceyu de Llangreu, Saxum de Gijón y Banda de Gaitas Cabu Peñes, que rematará con un concierto conjunto a las 20.00 horas.

El programa mantiene sus citas tradicionales. Los días lunes 13 y martes 14 de julio se instalarán los hinchables infantiles en la explanada del Muelle Viejo en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Las películas se proyectarán este año en el nuevo espacio de la plaza La Baragaña serán "Polican: Dogman" el lunes 13 y "El Casoplón" al día siguiente. El miércoles, antes de la verbena en el Gayo, la Asociación Cultural Luanco Recuperación de Tradiciones organizará el pasacalles marinero "Llamada a la Mar" a las 20.30 horas, que culminará en el muelle con el "chupinazo" de inicio de las fiestas por parte de la Sociedad Deportiva Gauzón, que recibirá el galardón de "Fato del Año".

El jueves 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, se reservará para la misa en la Iglesia de Santa María de Luanco a las 18.00 horas y la posterior procesión marinera hacia el Muelle Viejo. La jornada concluirá con el pasacalles de la Charanga Pepe El Chelo (20.30 horas) y la verbena de la Orquesta “Gran Parada” (23.30 horas), que esta vez sí se desarrollará en la Plaza de la Villa.

Las actividades deportivas y de ocio marítimo cierran la programación. El viernes 17 de julio a las 17.30 horas llegará la cucaña, los artilugios flotantes y la suelta del pato de porexpan en el puerto viejo, cerrando la noche la orquesta “Grupo Tattoo” a las 23.30 horas en la Plaza de la Villa.

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Por último, el sábado 18 de julio concentrará el Trofeo Manuel Vega Arango en el Campo del Miramar a las 19.00 horas entre el Club Marino de Luanco y el Sporting de Gijón, el gran desfile de carrozas, cabezudos y bandas desde El Crucero a las 20.00 horas y el fin de fiesta a las 23.30 horas con el dj “The Goat festival – Dani Parrondo”.