Crisis del agua en Avilés: el socio privado ya había reclamado por registro la compensación del contrato en mayo de 2024

Asturagua ya había reclamado hasta en dos ocasiones, en mayo de 2024 y junio de 2025, la compensación del contrato del agua por no estar alcanzando los beneficios mínimos estipulados en el acuerdo. Ambas peticiones, a las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, fueron tramitadas por registro y constan en un mismo expediente. En los documentos, la compañía solicita la adopción de medidas que permitan aumentar las ganancias y una compensación directa que inicialmente cifran en 14,4 millones de euros y que, un año después, elevan a 15,3 millones. Estas peticiones fueron desoídas por el gobierno local y derivaron en la reclamación judicial de esos 15,3 millones de euros.

El primer escrito remitido por Asturagua -la empresa no cambiaría su nombre por Asturagua-Veolia, el actual, hasta diciembre de 2025- fue registrado el 31 de mayo de 2024. En el mismo, la compañía señala que en el artículo 23.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares de la concesión del servicio municipal del ciclo integral del agua, gestionado por Aguas de Avilés -participada en un 74% por Asturagua y en un 26% por el Ayuntamiento-, figura que el accionista privado de la empresa deberá tener una Tasa Interna de Retorno (TIR) -una rentabilidad mínima- del 4,53%, y que se considerará que existe un desequilibrio en el contrato cuando ese porcentaje sea inferior al 4,48%. Asimismo, señala el escrito que estas actualizaciones deberán efectuarse de manera quinquenal, "tras la aprobación de las cuentas anuales por la Junta General" de la compañía.

Teniendo en cuenta ese umbral mínimo del 4,48%, la compañía presenta en el texto una tabla en la que señala los datos finales de la TIR: en el primer quinquenio, 2009-2014, con una valoración propia, lo marca en el 1,97%. En el segundo quinquenio, entre 2015 y 2019, calculado con un informe de una empresa externa por encargo del Ayuntamiento, lo estipula en el 2,14%; y en 2020-2024, nuevamente con datos propios, lo fija en el 2,73%.

En base a estas cifras, la compañía señala "la necesidad del restablecimiento del equilibrio económico, al no haberse alcanzado la rentabilidad mínima prevista". A este respecto, apunta hacia dos posibilidades que, dice, señalan los pliegos: la modificación de tarifas o la modificación de servicios. La firma también señala que la única medida adoptada por el Ayuntamiento hasta la fecha para corregir esta desviación fue una compensación de 2 millones de euros que fue aprobada por el Pleno el 23 de septiembre de 2021. Además, argumenta que en aquella sesión se dijo que la aportación económica "era una primera medida a adoptar, pero siendo conscientes de que era necesario adoptar otras medidas para terminar con el desequilibrio económico". La empresa afirma que no hubo más intentos para corregir la TIR.

Por todo ello, en el escrito de mayo de 2024 Asturagua pidió, "dado que las medidas adoptadas en quinquenios anteriores no han evitado el desequilibrio actual de cara al quinquenio 2020-2024", que se declarase el reconocimiento del derecho de la empresa a ser compensada por el desequilibrio económico del contrato y la adopción de "las medidas necesarias, bien mediante el incremento de tarifas, bien por cualquier otra modificación en el servicio" para llegar al umbral de la TIR. Y que "con carácter subsidiario, de no adoptarse ninguna de las anteriores medidas, se reconozca el derecho de Asturagua al abono de una compensación económica por el importe estimado, a día de hoy por la propia compañía, de 14.398.405 euros o aquel que considere correcto el Ayuntamiento en base a las estimaciones que realice, todo ello a efectos del mantenimiento del equilibrio económico de la TIR previsto contractualmente para el próximo quinquenio 2020-2024".

Ante su escaso éxito, la empresa volvió a registrar, un año después, el 30 de junio, una petición similar. Utilizando los mismos argumentos, vuelve a pedir que se le reconozca el derecho a ser compensada por el desequilibrio del TIR, cambios en las tarifas o en el servicio para corregir su desviación o que, en caso contrario, se le abone una compensación económica a lo largo del ejercicio 2025 de 15.319.908 euros "o aquel que considere correcto el Ayuntamiento en base a las estimaciones que realice, todo ello a efectos del mantenimiento del equilibrio económico de la TIR previsto contractualmente para el próximo quinquenio 2020-2024".

Nuevamente, estas reclamaciones no fueron atendidas por el gobierno local, por lo que la empresa acabó por interponer un contencioso reclamando esos 15,3 millones de euros. Ahora el Ayuntamiento ha alegado contra esta reclamación legal. Además, desde el ejecutivo municipal también han afirmado que llevan meses trabajado en buscar la fórmula que les permita rescatar el servicio y volver a gestionarlo de manera directa.

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