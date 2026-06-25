El deporte de combate hace historia en Avilés con su primer gran encuentro de exhibiciones en La Magdalena

Avilés estrenará este sábado una cita inédita para acercar al público el mundo de las artes marciales. El Complejo Deportivo de La Magdalena acogerá, entre las 11.00 y las 13.00 horas, el primer encuentro de exhibiciones de artes marciales de la ciudad, una jornada abierta a todos los públicos en la que se sucederán demostraciones de kárate, judo, lucha, sambo y artes marciales mixtas.

La iniciativa, organizada por el club Nuevo Milenium, reunirá a algunos de los nombres más destacados de estas disciplinas en Asturias y España. Entre ellos estarán Manuel Enjuto, pionero del kárate en Avilés; Ángel Arenas, exseleccionador nacional y presidente de la IOSTK y de Uechi Ryu Kenyukai en España; Leticia Marinero, sensei del club organizador y una de las siete mujeres españolas habilitadas como juezas a nivel mundial; además de Rubén Villaverde, Iñigo Nuevo, Oscar Fernández y Urtzi Lertzundi.

El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, presentó la cita en el Ayuntamiento junto a Marinero y al presidente de la Federación Asturiana de Kárate, Rufo Fernández, y subrayó el valor deportivo y educativo del encuentro. "Es un auténtico lujo poderos tener en Avilés este fin de semana", afirmó Guerrero, que destacó "la cantidad de niños y niñas" a los que estos maestros han ayudado a descubrir "lo que es el deporte, lo que es el respeto y los valores deportivos".

La exhibición se articulará en dos pases de diez minutos por cada grupo participante, con propuestas diferenciadas para ofrecer una jornada "dinámica y muy variada". Habrá karate Shotokan, Gensei ryu, Uechi ryu, judo, sambo, lucha olímpica y MMA, una modalidad que combina distintas técnicas de golpeo, derribo, sumisión y defensa. La organización prevé una duración aproximada de dos horas.

Leticia Marinero explicó el carácter casi fundacional de esta primera edición. "Quise contar sobre todo con amigos", señaló la sensei, que defendió el nivel de los participantes y el valor simbólico de la cita: "Yo creo que va a ser un poquito de historia en Avilés, porque es la primera vez que se hace". Marinero añadió que el objetivo es que esta experiencia "continúe en el tiempo".

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La jornada coincidirá además con el Día Internacional de las personas con sordoceguera, y en la presentación participó Fran Aspa, alumno del Club Avilés MMA diagnosticado con síndrome de Usher tipo 2. "Hace cuatro años decidí que no iba a rendirme", relató. Aspa explicó que las artes marciales mixtas le permitieron recuperar confianza: "Gracias a la MMA, no solo he mejorado mi equilibrio y mi reflejo, he recuperado mi autoestima y mi seguridad".