Derribo del depósito de agua de Saint-Gobain en Avilés para "hacer sitio" a una nueva subestación eléctrica
La multinacional francesa reserva diez días para demoler el antiguo castillete
El depósito antiguo de agua de Saint-Gobain en Avilés lo empiezan a tirar este próximo lunes. La empresa ha reservado diez días para una operación que está previsto que se desarrolle por medio de una gran grúa que convertirá en añicos el castillete centra
La instalación ya estaba operativa en 1962. No está catalogada, pero su estado actual no es el mejor de los posibles. La empresa tenía dos opciones: repararlo, conectarle nuevas tuberías… Sin embargo, la dirección optó por el derribo. El servicio que da a la fábrica -el agua- lo favorece el otro depósito -lo llaman el “pirulí”-.
Se enmcuentra a un paso del Laboratorio de Controles e Investigación Aplicada al Vidrio de Cristalería Española, el edificio que Manuel Aymerich Amadiós levantó en 1965. La Fundación Docomomo Ibérico destaca este laboratorio como única joya arquitectónica del complejo fabril de Saint-Gobain. Dice que es un edificio destinado a investigación, desarrollo y control de calidad de la producción vidriera y dice también que el inmueble consta de sótano y tres plantas, con una estructura de hierro y aluminio concebida para facilitar futuras ampliaciones y adaptaciones.
El motivo del derribo, tal y como viene explicando LA NUEVA ESPAÑA, es “hacer sitio” a una nueva subestación eléctrica, una instalación que debe “alimentar” de energía el futuro nuevo horno de vidrio flotado, un proyecto para el que la multinacional francesa ha conseguido dos ayudas oficiales procedentes de los fondos europeos.
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