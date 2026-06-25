El exterior del Suárez Puerta será un gran mural pintado por jóvenes

El exterior del muro del estadio Román Suárez Puerta que linda con el patio del Edificio Fuero se convertirá este verano en un gran mural que realizarán jóvenes de entre 12 y 17 años. Se trata de una actividad enmarcada en el programa Verano Joven del Ayuntamiento de Avilés.

El objetivo del proyecto de muralismo comunitario es "fomentar la participación activa y la creatividad juvenil, involucrando a la comunidad joven en un proceso de co-creación artística que potencie sus habilidades expresivas y la colaboración en equipo".

A eso se suma la intención paralela de "generar un entorno más acogedor, expresivo y representativo de las identidades, valores e imaginarios de la comunidad joven que usará este espacio exterior del patio del Edificio Fuero una vez finalizadas las obras de reforma.

El boceto y el diseño

Para promover la inclusión y adaptabilidad en el proceso artístico, se diseñará un mural accesible y ejecutable por adolescentes de entre 12 y 17 años, con distintas capacidades y niveles de experiencia, garantizando la participación de todos y todas de manera equitativa, explicaron desde el Ayuntamiento.

Así, todos los jueves y viernes del mes de julio, de 10.00 a 14.00 horas, el grupo elaborará un diseño colectivo que integre los imaginarios y sentires de la comunidad joven para plasmarlos en este proyecto mural.

La actividad comienza el jueves 2 de julio y los dos primeros días se dedicarán a la creación del diseño del boceto, a actividades de activación creativa y recolección de lluvia de ideas, conceptos, e imágenes.

Estas aportaciones serán recogidas por la artista que guiará el proceso, que las utilizará como base para el desarrollo del boceto inicial del mural. Se priorizará una composición clara, colaborativa y técnicamente viables.

Una vez creado el boceto, se presentará al grupo de jóvenes para su revisión y validación, con una ronda de modificaciones antes de proceder a la fase de ejecución del mural.

El trabajo mural

En las siguientes dos sesiones el boceto acordado se trasladará al muro mediante dibujo manual y ajuste de escala, preparando el espacio para la pintura. Esta etapa permite visualizar la composición general y hacer correcciones menores directamente sobre el muro antes de comenzar la ejecución.

A partir de ahí el grupo de jóvenes realizará el mural y una artista guiará el trabajo e impartirá una formación básica sobre el uso de las diferentes herramientas y cómo usar la pintura. Se trabajará con técnicas accesibles y seguras, promoviendo la colaboración y el aprendizaje colectivo.

La artista se encargará de finalizar el mural, corregir pequeños imperfectos y dar finalización a la obra.

No será necesario inscribirse, pero quien esté interesado en participar, o para aclarar cualquier duda, se puede escribir a @espaciojovenaviles o al 659764179.