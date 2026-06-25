La fiebre por Aitana ya se hace notar en Avilés: sus fans hacen cola desde las cinco de la mañana y están preparadas para luchar contra el calor y la tormenta

“Es una cantante que sigue muchísima gente, por eso queríamos ser las primeras, para estar en primera fila”, aseguran Noa Lago, Naiara Gómez y Nerea Blanco. Este grupo de amigas avilesinas se prepara para una cita que tardará mucho tiempo en olvidar. El viernes actúa, en el exterior del Pabellón de La Magdalena, Aitana, una de las artistas con mayor tirón de todo el país. Se estima que alrededor de 22.000 personas asistirán a uno de los mayores conciertos de la historia reciente de la ciudad, algo que ha provocado que, desde primera hora de este jueves, ya se estén organizando colas para asegurarse el mejor sitio posible. “De aquí no nos mueve nadie”, afirman.

Tras echar un ojo en la noche del miércoles al jueves, Lago, Gómez y Blanco cogieron sus tiendas de campaña y sus sillas de playa y se instalaron en una de las puertas de acceso al recinto. “Hemos visto que Aitana, para cantar ‘Las Babys’, sube a gente del público. Queremos que nos suba a nosotras y, para eso, tenemos que coger buen sitio”, afirma el grupo de amigas, que dice que Aitana “significa mucho para nosotras, por eso este esfuerzo merece la pena”. Además de tiendas de campaña y sillas de playa, tienen diferentes juegos de mesa, “mucha comida, sacos de dormir y colchones”. “Nos da igual que truene o que vaya a hacer mucho calor, de aquí no nos mueve nadie”, sentencian.

Noa Lago, Naiara Gómez y Nerea Blanco. / Miki López / LNE

Las primeras colas para ver a Aitana

Laura Molde y su madre, Ana María Rodríguez, acaban de llegar a Avilés desde Pontevedra y la primera parada, antes de conocer la ciudad, fue ponerse a la cola para asegurarse un buen sitio para el concierto. “Fuimos al concierto del Metropolitano, en Madrid, a las cinco de la mañana y ya había gente. Esta vez no queríamos pasar por lo mismo, así que nada más llegar nos acercamos a La Magdalena”, indican las gallegas, que también asistirán al concierto que dará Aitana en La Coruña dentro de unas semanas. “Tenemos muchísimas ganas”, subrayan.

Para el concierto de Aitana hay novedades respecto a los accesos al exterior del Pabellón de La Magdalena. Tres de los puntos de acceso serán por la calle María de Maeztu, la que pasa junto al pabellón, y el cuarto por la portilla próxima a la senda del río de La Magdalena. El primero dará acceso a las gradas y al front stage, es decir, estará reservado a las personas que han adquirido entradas para estar en las primeras filas del concierto. La segunda entrada estará reservada para personas con movilidad reducida y la tercera está pensada para quienes compraron sus entradas para disfrutar del concierto de Aitana desde la pista. El cuarto acceso, habilitado para las personas que compraron los tickets de early access —acceso temprano— a las primeras filas y a la pista, será por el entorno de la senda. En cualquier caso, para un concierto de estas características, insisten desde la organización, es recomendable llegar con tiempo antes del inicio del espectáculo.

Noticias relacionadas

Nuevos accesos y refuerzo del transporte

El concierto de Aitana ha concitado mucho interés no solo en Avilés, sino también más allá de las fronteras de la comarca. Para dar servicio al público procedente de otras localidades, la empresa Alsa ha decidido ampliar el servicio de autobuses directos al concierto desde la estación de Oviedo. En un principio, había dos líneas previstas, con salida a las 19.25 horas y a las 19.55 horas al precio de un euro. Ambas ya se han agotado, lo que ha traído consigo una ampliación del servicio con dos líneas más, que partirán de la estación de Oviedo a las 18.10 y a las 18.40 horas. El servicio de autobús nocturno y comarcal, popularmente conocido como búho, prevé también incrementar sus horarios para la noche del viernes.