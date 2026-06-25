Jambrina, psiquiatra, en Avilés: "Cada vez vamos a convivir más con personas mayores y no estamos haciendo las cosas bien"

La atención a las personas mayores y la necesidad de un modelo más humano y eficiente centraron buena parte del análisis en el 22º Congreso Internacional de Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC), que se celebra en Avilés, en el complejo sanitario de Camino de Heros. Los expertos advirtieron de que el envejecimiento de la población está transformando las necesidades de la salud mental y obliga a replantear la atención que reciben los pacientes más vulnerables.

El jefe de Salud Mental en Avilés, el psiquiatra Juan José Martínez Jambrina, alertó sobre el crecimiento del llamado edadismo, la discriminación por razón de edad, que calificó como "una de las grandes lacras" de las sociedades actuales. "Cada vez vamos a convivir más con personas mayores y no estamos haciendo las cosas bien", sentenció.

Recordó que el aumento de la esperanza de vida ha creado una nueva realidad social: personas que se jubilan a los 60 años y afrontan tres décadas más de vida, muchas de ellas con problemas de salud física y mental que requieren una atención específica. La soledad, los cambios en los modelos de convivencia y las dificultades para adaptarse a una sociedad cada vez más acelerada se han convertido en factores que agravan el malestar emocional de este colectivo.También está la fotografía contraria: personas con 65 años en buena salud. "De acuerdo a cómo estamos estructurando nuestra sociedad los estamos dejando como muy fuera", dijo el experto avilesino, que citó a Aristóteles, que decía que las personas mayores suelen carecer de características como la generosidad y la empatía.

Jambrina defendió la necesidad de potenciar modelos de atención comunitaria que permitan a las personas mayores permanecer en su entorno el mayor tiempo posible. "La gente que más agradecida está es la que ha podido morir en casa", señaló Martínez Jambrina al referirse a la importancia de evitar institucionalizaciones innecesarias y respetar las preferencias de los pacientes y sus familias.

Coste y eficacia

El Tratamiento Asertivo Comunitario se presenta, asimismo, como un sistema más eficiente. Según los datos expuestos durante el congreso, la atención diaria de un paciente en un equipo comunitario, incluida la medicación, tiene un coste de entre 40 y 50 euros al día, frente a los entre 150 y 300 euros diarios que puede alcanzar un ingreso hospitalario.

Sin embargo, los profesionales insistieron en que el principal valor del modelo no es económico. Su mayor fortaleza radica en que reduce las hospitalizaciones, disminuye la duración de los ingresos cuando son necesarios y ofrece una atención más cercana y personalizada, especialmente para los pacientes con trastornos mentales graves. "Todo parece una cuesitón economicista pero hay que destacar que se reducen las hospitalizaciones, la duración de los ingresos. Y se priorizan los casos más graves. Esto no lo podemos olvidar, porque de verdad se nos abren las carnes cuando vemos algún caso al que no hemos podido llegar en su momento, o que sabemos que interviniendo antes sí hubiésemos podido hacer más", sentenció el experto.

En el congreso, que se inauguró oficialmente este viernes en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés, se habló también de salud mental y medio rural y de Inteligencia Artificial (IA). En este casao fue José Manuel Fernández Carreira el encargado de poner voz a una conferencia sobre proyectos clínicos y regulación.

El especialista Carreira, este jueves en el HUSA. / Miki López / LNE

Medicina de las 4P

"Se habla mucho de la medicina 4P, la medicina personalizada, preventiva y de precisión. La inteligencia artificial forma parte esencial de esa visión nueva", señaló el especialista, que recordó que estas herramientas ya tienen aplicaciones en ámbitos como el análisis de datos, la gestión sanitaria, la radiología o la dermatología.

Sin embargo, advirtió de que la salud mental constituye un campo especialmente complejo para la implantación de estas tecnologías. "La salud mental está en esa parte de la medicina donde la interacción humana es más fundamental. Cosas como la empatía o la comprensión de situaciones no lógicas a una inteligencia artificial le costará más", afirmó.

Carreira insistió en que el desarrollo tecnológico no debe plantearse como un sustituto de los profesionales sanitarios. "Lo que tenemos claro en cualquiera de esas áreas es que nunca van a poder sustituir a las personas, a la interacción humana. Eso forma parte de la ética, de la legislación y del sentido común", aseguró.

El experto defendió, en cambio, el valor de la IA como herramienta de apoyo para la toma de decisiones clínicas. "Nos puede ayudar a desenmarañar el caos de la información, a ponerlo todo sobre la mesa y verlo todo de una vez, a entender relaciones que a veces no están claras y que muchas veces interaccionan entre sí", explicó.

"En definitiva, la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio de las personas; en último término, de los pacientes y, en el medio, de los profesionales, pero nunca sustituirlos", añadió.

Durante su intervención también hizo referencia a la evolución de estas tecnologías y a las expectativas que generan. "Hay cosas que están establecidas, cosas que están en desarrollo y otras que a lo mejor se pretendió demasiado de ellas y están en lo que se llama la curva de la desilusión", indicó.

Asimismo, señaló que el principal desafío para la implantación de la inteligencia artificial pasa por establecer un marco normativo adecuado. "Nuestro mayor reto, fundamentalmente, son las cuestiones de la ética y la legislación que la acompaña", afirmó, al tiempo que recordó la reciente publicación en España de un proyecto de ley para adaptar el reglamento europeo sobre inteligencia artificial.

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Congreso en septiembre en Avilés

Carreira anunció además la celebración en septiembre de la segunda edición del Congreso de Inteligencia Artificial en Salud y Transformación Digital, que tendrá lugar en Avilés. "Intentaremos dar respuestas a todos estos interrogantes", señaló en alusión siempre a la IA.