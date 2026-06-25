La Magdalena convierte el juego en una herramienta para derribar barreras entre vecinos y asociaciones

La Magdalena volvió a convertirse en punto de encuentro para la convivencia este jueves. El parque acogió una Gymkhana Inclusiva organizada dentro del programa municipal "Aunando Esfuerzos", una iniciativa que busca reforzar la tolerancia, la inclusión y la integración entre los distintos colectivos que conviven en el barrio. La actividad, desarrollada desde las doce del mediodía, reunió a entidades y vecinos en torno a juegos y dinámicas pensadas para derribar barreras sociales y personales.

El concejal de Recursos Humanos, Noé Vega, acudió a la cita y destacó el aumento de la participación como prueba del buen momento del tejido asociativo. "Cada vez hay más participantes, lo cual muestra la buena salud de las asociaciones del barrio", señaló el edil, que puso en valor el escenario de la actividad, "un ambiente tan guapo como es este parque que tenemos en el centro de Avilés". Vega subrayó que estas iniciativas permiten a las entidades colaborar, exponer sus puntos de vista y darse a conocer entre la ciudadanía.

El programa "Aunando Esfuerzos", financiado por el Ayuntamiento de Avilés, nació en 2009 como una iniciativa cooperativa para fortalecer la convivencia en La Magdalena. Actualmente participan DIFAC, la Asociación de Vecinos de La Magdalena-El Polígono-Grandiella, el Programa Colores de Cáritas Diocesana y la Asociación Rey Pelayo. Su objetivo es poner en contacto a personas y colectivos diversos, combatir estereotipos y favorecer la integración a través de actividades compartidas durante todo el año.

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La gymkhana se suma a una programación que en 2025 superó las 500 personas participantes. Entre las actividades celebradas figuraron la XIV Jornada deportiva por la integración, con 200 participantes de entre 6 y 13 años; una acción por el Día Internacional de la Tolerancia; el XIV Festival de convivencia, con más de 300 asistentes en el colegio público Marcelo Gago, y una jornada de patinaje sobre hielo y chocolatada en Las Meanas para menores del barrio en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad física e intelectual.