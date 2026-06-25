El PP amplía los presuntos casos de corrupción del PSOE a la muralla medieval de Avilés

Erri-Berri, la empresa navarra a la que se adjudicó la demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés y que se ve inmersa en las investigaciones sobre amaños de contratos en las presuntas tramas de corrupción que rodean al PSOE, también fue la adjudicataria de la recuperación de la muralla medieval avilesina. Una adjudicación sobre la que el PP exige explicaciones al PSOE, al asegurar que sacó la peor nota técnica, se le aceptó una baja temeraria y el contrato se modificó notablemente al alza.

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional, afirmó que "la realidad es que la sombra de esta trama (de corrupción) toca de lleno a nuestra ciudad”, aunque el PSOE "pretende trasladar la idea de que en Avilés y en Asturias nadie sabía nada, como si esto fuera un asunto ajeno que solo pasa en Madrid".

"Escandalosa"

Para Llamazares es "especialmente escandalosa" la coincidencia temporal y de procedimiento entre la adjudicación del derribo de las antiguas baterías de coque y la rehabilitación de la muralla medieval avilesina.

"Estamos hablando de una empresa de la que no se conocían trabajos anteriores con este Ayuntamiento. Aparece primero en el contrato estatal de Baterías y, acto seguido, resulta adjudicataria de una licitación municipal en Avilés siguiendo una secuencia administrativa que merece una explicación detallada: peor valoración técnica, baja temeraria, aceptación de la justificación y una modificación contractual posterior", afirmó la diputada nacional.

La operación

Y bajó más al detalle. En el expediente del Lote 1 (arquitectura y obra) de La Muralla se evidencia que Erri-Berri fue la empresa peor valorada técnicamente por los técnicos de las tres concurrentes, obteniendo apenas 13 puntos frente a los 14 de Terra Ingenieros y los 24 de Esvedra Obras y Reformas.

"Sin embargo, la empresa logró la adjudicación gracias a los criterios automáticos al presentar una agresiva oferta económica con una baja del 17,43%, lo que llevó a la propia mesa de contratación a declararla formalmente en baja temeraria e incursa en presunción de anormalidad", explicó.

Exigir explicaciones

Llamazares detalló, en un comunicado, la evolución financiera del contrato para evidenciar el resultado de aceptar dicha temeridad económica en una actuación tan sensible en pleno entorno de la muralla medieval: la oferta inicial de adjudicación fue de 256.821,18 euros (IVA incluido), pero el Ayuntamiento aprobó una modificación del contrato, por el que acabó pagando un total de 327.445,88 euros,

"Exigimos al PSOE aclarar por qué constan pagos a esta empresa imputados a aplicaciones presupuestarias distintas de la partida específica de la obra de La Muralla", aseveró la portavoz municipal del PP. "No estamos lanzando acusaciones penales, eso le corresponde a la Justicia, pero como representantes de los avilesinos tenemos la obligación de fiscalizar", remarcó.