El PSOE niega las presuntas irregularidades que denuncia el PP en la adjudicación a Erri-Berri de la recuperación de la muralla de Avilés

Esther Llamazares, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional, buscó coincidencias entre las obras de demolición de las antiguas baterías de coque y la recuperación de la muralla medieval avilesina, adjudicadas ambas a Erri-Berri, la empresa navarra a la que se relaciona con la presunta trama de corrupción en el PSOE. Y sus insinuaciones han provocado la ira entre los socialistas avilesinos, que niegan cualquier tipo de irregularidad y acusan a Llamazares de "ser capaz de todo para avanzar en su carrera política", además de exigirle una rectificación si no quiere que se vean en el juzgado.

Según la portavoz del PP, Erri-Berri se hizo con la adjudicación de las obras de recuperación de la fortificación avilesina pese a que sacó la peor nota técnica, se le aceptó una baja temeraria y el contrato se modificó notablemente al alza.

Manuel Campa, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Avilés y secretario general del PSOE en la ciudad, aseguró que Llamazares "ha cruzado todas las líneas como representante pública", al lanzar "sospechas infundadas sobre contratos y procesos de adjudicación basándose en "inquietantes coincidencias". Y añadió que "es tan grave lo que la señora Llamazares insinúa que exigimos que rectifique de forma inmediata porque de seguir con este despropósito sus declaraciones van a acabar en un juzgado".

El dirigente socialista remarcó que "todos los expedientes de contratación son tramitados por los servicios técnicos y jurídicos municipales, fiscalizados y sometidos a los mecanismos de control establecidos por la legislación vigente en materia de contratación pública".

Engañar y confundir

Por eso, añadió, "no le permitimos que cuestione, sin pruebas y con el único objetivo de engañar y confundir a la ciudadanía, los procesos de adjudicación de los contratos municipales".

Según Campa, "lo que es especialmente escandaloso es que la señora Llamazares no mida las consecuencias de sus insinuaciones, y que sea capaz de todo para avanzar en su carrera política. No hay ninguna sospecha en la actuación de La Muralla y el PP no puede sembrar dudas sobre actuaciones que se han desarrollado con todas las garantías legales".

Explicó que "las ofertas fueron valoradas por los técnicos municipales siguiendo los criterios aprobados en los pliegos y conocidos por todas las empresas licitadoras desde el inicio del procedimiento. La adjudicación se realizó aplicando exactamente esos criterios".

Respecto de la baja temeraria, Campa señaló que "cuando una oferta presenta valores que pueden considerarse anormalmente bajos la empresa debe justificarlo. Si desde el punto de vista técnico y jurídico queda justificado, la ley permite su aceptación. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este expediente, que siguió un procedimiento reglado y avalado por los informes correspondientes".

Los informes técnicos

En cuanto a las modificaciones contractuales "vienen regladas por la ley de contratos y no suponen ninguna irregularidad. En esta obra, en concreto, una obligación de Patrimonio no prevista en los pliegos fue el motivo que exigió la modificación del contrato".

En este sentido remarcó que "estas decisiones requieren informes técnicos, tramitación administrativa y aprobación conforme a la normativa. Toda la información relativa a este contrato es pública. Los expedientes de contratación, adjudicaciones, modificaciones y resoluciones se encuentran sometidos a las obligaciones de publicidad y transparencia que establece la ley".

Esto significa, según Campa, que "la portavoz popular dispone de cauces institucionales para consultar la documentación y ejercer su labor de control".

Y plantea: "¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Le interesa la verdad o solo intenta sembrar dudas sin aportar un solo indicio de irregularidad administrativa? "

Defensa de los funcionarios

En este punto, el portavoz municipal del PSOE defendió la labor de los funcionarios frente al "desprecio de la señora Llamazares al trabajo de los técnicos municipales, que son los que garantizan la correcta aplicación de la legislación administrativa es absoluto. Los trabajadores municipales y la ciudadanía merecen respeto. Deje de insinuar, señora Llamazares. Los hechos son claros: los procedimientos se han tramitado conforme a la ley, con informes técnicos, control administrativo, publicidad de los expedientes y plena transparencia. Si considera que existe alguna irregularidad, dispone de mecanismos legales para acreditarla. Si no, deje de enfangar y difamar porque no todo vale".

Para finalizar, Campa afirmó en un comunicado que "es muy triste comprobar, día tras día, cómo el principal partido de la oposición destina el 100% de sus esfuerzos en intentar engañar a la ciudadanía y señalar a quien trabaja por esta ciudad en lugar de definir proyectos que contribuyan al progreso de Avilés".