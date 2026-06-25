Saint-Gobain inicia el derribo de su histórico depósito de agua para abrir paso a la nueva subestación del próximo horno

El derribo del antiguo depósito de agua que la multinacional Saint-Gobain tiene en su fábrica de Avilés se desarrollarán, en una primera fase, entre los días 29 y 8 de julio. Estas obras, tal y como viene informando LA NUEVA ESPAÑA, conllevarán, entre otras cosas, el corte de tráfico en el principal vial de la planta de La Maruca, precisamente donde está previsto la actuación de una gran máquina de más de doscientas toneladas.

El objetivo principal de esta intervención es acabar con el castillete más antiguo de la planta, que no deja de ser una seña de identidad de la actividad industrial de la comarca. El objetivo más profundo, sin embargo, es hacer sitio a la nueva subestación eléctrica que debería alimentar el nuevo horno de vidrio flotado de la planta de Avilés –sea este el que fuere: convencional o híbrido, algo sobre lo que la empresa aún no se ha pronunciado públicamente–.

Los permisos oficiales de obra estaban pedidos para haber iniciado las obras a comienzos de este año. Y eso sucedió, pero también sucedió un accidente que obligó a la compañía a parar las obras durante unas semanas. Eso es lo que se retoma la semana que viene: de 8.00 a 20.00 horas.

Mientras estén derribando el castillete de hormigón, los trabajadores de la planta que se trasladen en coche deberán utilizar el vial perimetral, el que bordea las instalaciones fabriles. El paso peatonal permanecerá cerrado durante los trabajos de demolición en altura, con la única excepción de la franja comprendida entre las 13.15 y las 14.15 horas, durante la cual se permitirá el tránsito de peatones.

La empresa advierte de que circulación por el vial perimetral deberá realizarse respetando la señalización, normativa de tráfico interna y los límites de velocidad establecidos, teniendo en cuenta el incremento previsto del tráfico durante los días de las obras de demolición.

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La intervención en el castillete estará acompañado por el soterramiento tanto las tuberías de gas como las de agua. Las de gas están en la ribera del río Raíces y alimentan, de manera fundamental, el AR&DC, es decir, el centro de investigación y desarrollo. Las tuberías de agua son las que vienen de la conexión de la fábrica con el servicio público y su uso principal es el refrigerio del horno y las líneas de transformados.