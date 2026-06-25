¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada

Aitana es una "superestrella". Lo entona en una de sus últimas canciones que no para de sonar en la radio. Y este viernes esta "superestrella" estará en Avilés, en un espectáculo para otras 20.000 personas, como el del pasado sábado con la gira de reencuentro y despedida de "El Último de la fila". Será de nuevo en el pabellón de exposiciones de La Magdalena. El concierto comenzará a las 22.00 horas y en la organización habrá diversas variaciones, especialmente en lo que a los accesos se refiere, que pasará de dos a cuatro, tantas como tipos de entrada se sacaron a la venta. Con esta medida, desde el área de Festejos del Ayunamiento se confía en evitar la saturación de las calles aledañas al nuevo "conciertódromo" avilesino.

Tres de los puntos de acceso serán por la calle María de Maeztu, la que pasa junto al pabellón, y el cuarto por la portilla próxima a la senda del río de La Magdalena. El primero dará acceso a las gradas y al "front stage", es decir, está reservado a las personas que han adquirido tickets para estar en las primeras filas del concierto. La segunda entrada estará reservada para personas con movilidad reducida y la tercera está pensada para las personas que compraron sus entradas para disfrutar del concierto de Aitana desde la pista. El cuarto acceso, habilitado para las personas que compraron los tickets de "early access" (acceso temprano) a las primeras filas y a la pista lo harán por el entorno de la senda. En cualquier caso, para un concierto de estas características, insisten desde la organización es recomendable llegar tiempo antes del inicio del espectáculo.

El concierto de la "superestrella" Aitana ha concitado mucho interés no solo en Avilés, sino también más allá de las fronteras de la comarca. Para dar servicio al público procedente de otras localidades la empresa Alsa ha decidido ampliar el servicio de autobuses directos al concierto desde la estación de Oviedo. En un principio, había dos líneas previstas, con salida a las 19.25 horas y a las 19.55 horas al precio de un euro. Ambas ya han sido agotadas, lo que ha traído consigo una ampliación del servicio con dos líneas más, que partirán de la estación de Oviedo a las 18.10 y a las 18.40 horas. El servicio de autobús nocturno y comarcal, popularmente conocido como "búho", prevé también incrementar sus horarios para la noche del viernes.

Eso en cuanto a la movilidad y los accesos ya que habrá más novedades con respecto al espectáculo que ofreció el sábado "El Último de la fila" sobre la puesta en escena. Esto tiene que ver con la gira propiamente dicha de Aitana, que se ha denominado "Cuarto azul tour" en referencia al nombre de su cuarto disco. Ese "cuarto azul" será una estructura que se ubicará en pleno escenario, y cuenta con escaleras y espacios que son utilizados por los músicos de la banda.

Quejas de la asociación de vigilantes de seguridad

La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha exigido una "investigación exhaustiva" sobre las "graves incidencias denunciadas por miles de asistentes" al concierto de "El Último de la fila" y señalan directamente a la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento para la vigilancia. Jorge Cuesta, presidente de Avispa destacó: "La ausencia de una tragedia no puede convertirse en argumento para ignorar las señales de alarma denunciadas por miles de personas. La prevención consiste precisamente en analizar las deficiencias antes de que una emergencia real convierta un problema organizativo en una desgracia", advierten sobre una circunstancia, la organización en materia de seguridad, a la que al Ayuntamiento no le consta ninguna denuncia. Avispa detalló que los problemas principales comenzaron en los exteriores del recinto, "donde se registraron colas kilométricas y tiempos de espera superiores a la hora", provocando, según exponen, que parte del público se perdiera el inicio del espectáculo.

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Según la asociación de vigilantes, la habilitación de un "número insuficiente" de accesos provocó un "peligroso efecto embudo que derivó en carreras y momentos de extrema tensión". Una vez dentro, la situación "no mejoró": "La pista se encontraba completamente masificada, limitando al extremo la movilidad. Numerosos asistentes afirmaron sentirse «como sardinas en lata", según detalló Avispa en un comunicado. Uno de los focos de la denuncia apunta directamente a la empresa encargada de la seguridad privada del espectáculo de "El Último de la fila", a la que se acusó de un despliegue de personal «claramente insuficiente».