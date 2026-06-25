¿Vas a ir al concierto de Aitana?: Todos los detalles para el gran concierto de este viernes en Avilés

Ya está todo listo para el concierto de Aitana, que comenzará a las 22.00 horas en los exteriores del pabellón de La Magdalena. La apertura de puertas será escalonada, en función del tipo de entrada. Así, quienes dispongan de entrada "Early Access Front Stage" o "Early Access Pista", es decir las "acceso temprano" deberán estar presentes a las 17.30 horas en la puerta de acceso situada en la calle El Bosque, próxima a la senda fluvial del río La Magdalena. El resto de personas que acudan al concierto comenzarán a entrar al recinto a partir de las 19.00 horas. Para estas personas habrá otros tres puntos de acceso diferentes a lo largo de la calle María de Maeztu, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El más cercano al escenario dará acceso a las personas con entradas frente al escenario y gradas. El siguiente, más cercano a las gradas, estará reservado para personas con movilidad reducida. Por último, las personas con entradas de pista entrarán al recinto por la parte trasera del pabellón, al fondo de la calle María de Maeztu. Tal y como ocurrió en el concierto de "El Último de la fila", el recinto contará con un puesto sanitario, aseos, zona de hostelería con barras para la venta de bebidas y foodtrucks para alimentación además de puestos de venta de merchandising.

Dispositivo de seguridad

Habrá 32 efectivos desde las 8.00 horas, con personal de refuerzo. A partir de las 14.00 horas se incorporarán todos los efectivos de la Policía Local hasta la finalización del concierto. Habrá un dispositivo especial para coordinar los accesos y la movilidad en toda la ciudad. Además, se recomienda a los asistentes que acudan con anticipación suficiente, atiendan a las indicaciones del personal acreditado. El espectáculo también contará con seguridad privada, 85 personas completan el dispositivo de seguridad, entre vigilantes y auxiliares. Cifras que se sitúan muy por encima de las ratios exigidas para este aforo. según detallan desde el Ayuntamiento, que también incide en que la Policía Nacional también desplegará medios y efectivos para garantizar la seguridad.

Restricciones de tráfico

Como en la previa del concierto que 'El Último de la Fila' ofreció el pasado viernes 20, se han establecido restricciones y cambios en la ordenación del tráfico para prevenir problemas de circulación, así como para facilitar la entrada y salida del público asistente de manera segura. Las restricciones comenzarán desde las 23:00 horas de hoy jueves con la prohibición del estacionamiento en las vías más próximas al recinto, que se extenderá hasta las 7.00 horas del sábado 27. Afectará a las siguientes vías y tramos: Toda la calle María de Maeztu; la calle La Amistad, en el tramo entre calles de La Magdalena y del Bosque; calle del Bosque, en su totalidad (vía habilitada como zona de evacuación); calle de La Magdalena, tramo entre las calles María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín (al invertirse el sentido de circulación); El Barrial, frente a los números 23, 25, 27 y 29 (al quedar como itinerario alternativo a la AS-321) y la zona de la fuente Santos

Ya mañana viernes 26, a partir de las 8:00 horas y hasta la finalización del concierto, se establecerán las siguientes limitaciones a la circulación: En la calle de La Magdalena se invertirá el sentido de la circulación en el tramo entre las calles María de Maeztu y Leopoldo Alas Clarín, encauzando el tráfico de entrada desde Castañeda (AS-321) hacia la calle Leopoldo Alas Clarín. En consecuencia, quedará prohibida la circulación desde la calle Leopoldo Alas Clarín en sentido a Castañeda (AS-321) y en la calle Amistad, en el tramo comprendido entre las calles Concordia y Leopoldo Alas Clarín, el tráfico quedará únicamente permitido en sentido hacia Buenavista. En consecuencia, los vehículos que circulen por la calle Leopoldo Alas Clarín y quieran continuar en dirección a la glorieta de Los Canapés serán desviados por las calles de La Magdalena y La Paz.

Además, una vez finalizado el concierto, se cortará el tráfico de entrada en toda la calle Leopoldo Alas Clarín, desde la glorieta de Buenavista hasta la calle de La Amistad, y en toda la calle de la Amistad, hasta la glorieta de Los Canapés, permitiendo y facilitando así la salida de los vehículos con mayor fluidez. El Ayuntamiento recomienda a los conductores que prevean detenerse para dejar o recoger asistentes al concierto que lo hagan en la calle Gutiérrez Herrero o en Río San Martín, dado que se trata de vías de dos carriles por sentido en las que no cortarán la circulación en su totalidad, ayudando a la fluidez del tráfico.

Dispositivo especial de autobuses

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pone en marcha un servicio especial de autobuses, aumentado las frecuencias de ida y vuelta desde Oviedo y Gijón hasta Avilés con cuatro horarios de ida desde las estaciones de ambas ciudades y otros cuatro de vuelta hasta Avilés. En Avilés, los autobuses llegarán y saldrán desde la parada de la avda. Gutiérrez Herrero, frente al supermercado LIDL, a unos 12 minutos a pie del pabellón de La Magdalena. Hay cuatro frecuencias en horario de tarde desde las estaciones de autobuses de Gijón y Oviedo. Todas esas plazas están agotadas.

Aparcamiento adicional

Como ya se hiciera con motivo del concierto de 'El último de la fila', se han habilitado espacios adicionales para el estacionamiento de vehículos, ante la alta afluencia de público prevista, si bien se insiste en la recomendación de utilizar el transporte público para evitar problemas de circulación. Habrá aparcamientos 1.467 plazas de aparcamiento gratuito en el PEPA (863), La Grandiella (354), el CIFP Avilés (150), el CEIP El Quirinal (50) y La Curtidora (50); y de pago en La Exposición (570), plaza de España (286), calle Cuba (117) y Centro Niemeyer (300). Además de estos espacios, el Ayuntamiento habilitará el estacionamiento en otros recintos que contarán con horario de apertura y cierre. Así, se podrá aparcar en el CIFP Avilés (150 plazas, de 14.00 a 2.00 h.), en el colegio El Quirinal (50 plazas, de 15.30 a 2.00 horas) y en el Centro de Empresas La Curtidora (50 plazas, de 14.00 a 2.00 horas).

Estacionamientos de pago

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A estas 1.467 plazas gratuitas se añaden 1.273 de pago: las 300 que se ubican en el subterráneo del Centro Niemeyer (con un coste único de 2€, abierto de 14.00 a 2:30 h.), y las 973 que suman los tres aparcamientos de pago gestionados por Ruasa: La Exposición (570 plazas), plaza de España (286 plazas) y calle Cuba (117 plazas).