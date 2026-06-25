Los vecinos de Los Canapés alzan la voz tras el grave atropello de una mujer de 58 años: "La velocidad y la falta de visibilidad hacen que sea un lugar muy peligroso"

El grave atropello registrado este martes en la avenida de Santa Apolonia, junto a la glorieta de Los Canapés, ha vuelto a poner el foco sobre uno de los puntos más conflictivos de la movilidad avilesina. Una mujer de 58 años resultó herida de gravedad tras ser arrollada por un vehículo y quedar atrapada bajo el mismo, sufriendo diversas fracturas. Mientras la Policía Local investiga las circunstancias del accidente, los vecinos de la zona vuelven a advertir de los riesgos que presenta este acceso a la ciudad y reclaman nuevas medidas para mejorar la seguridad: "Los coches pasan muy rápido, deben tomar medidas".

Quienes transitan habitualmente por el entorno coinciden en señalar dos factores recurrentes: la velocidad con la que algunos vehículos alcanzan la glorieta tras abandonar la variante y las limitaciones de visibilidad en determinados puntos. Christian Serrano, vecino de Las Vegas y usuario frecuente de la calle, considera que ambos elementos generan una combinación especialmente delicada. "Es especialmente peligroso por la velocidad con la que llegan al cruce los vehículos que vienen de la variante. También hay que tener en cuenta que no hay un campo de visión muy amplio. Sumando ambos factores, es un caldo de cultivo propicio para que ocurran este tipo de cosas", lamenta.

Una opinión compartida por otros residentes. Manuel Ángel González, vecino del entorno, sostiene que la peligrosidad del lugar es una preocupación habitual entre quienes viven cerca. A su juicio, el comportamiento de algunos conductores agrava todavía más el problema. "Peligroso se queda corto. En toda esta zona los conductores no tienen ningún cuidado y después pasan este tipo de cosas", señala. González considera además que la regulación semafórica debería endurecerse para proteger mejor a los peatones. "Los semáforos deben tener más tiempo en rojo y no pueden estar constantemente en ámbar", afirma.

Manuel Ángel González en la rotonda de Los Canapés. / P. M.

El vecino también extiende la reflexión a otros barrios de la ciudad donde, en su opinión, se están reproduciendo situaciones similares. "Cada vez se extienden más estos problemas en Avilés. En La Luz también hay riesgo y la sensación es que muchas veces los peatones quedan demasiado expuestos", apunta.

José Suárez, que atraviesa Los Canapés prácticamente a diario, cree que la solución pasa por actuar tanto sobre la infraestructura como sobre los hábitos de conductores y viandantes. "Lo suyo sería mejorar la señalización y poner alguna medida para que los coches que vienen de la autovía lleguen con menos velocidad a este punto", explica. No obstante, también llama a la prudencia de los peatones. "Aunque tengamos un paso de peatones delante, hay que mirar bien antes de cruzar. Nunca se puede dar nada por hecho", añade.

Las reclamaciones vecinales llegan además en un contexto en el que la zona ya ha sido objeto de actuaciones para reforzar la seguridad vial. Tras varios accidentes registrados durante los últimos años se instalaron elementos de calmado de tráfico y protección peatonal, entre ellos un semáforo, vallas de protección en ambos márgenes del paso y un cojín berlinés en la salida de la glorieta hacia la variante en dirección a Salinas. Sin embargo, los residentes consideran que el problema sigue sin estar completamente resuelto.

Un punto negro avilesino

La preocupación de los vecinos se sustenta también en los antecedentes. En 2016, un hombre de 59 años acabó falleciendo tras ser atropellado en un paso de peatones regulado con semáforo situado en la glorieta de Los Canapés. El accidente ocurrió a las 13.25 horas y el conductor implicado dio negativo en la prueba de alcoholemia. A raíz de aquel suceso se adoptaron varias de las medidas de seguridad que todavía permanecen en el lugar, como la instalación de bandas reductoras o la protección de la zona del paso de peatones.

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El lugar donde se produjo el atropello de este martes. / P. M.

Pero la historia de la zona se remonta aún más atrás. En 2010 falleció Francisco Moreno Morales, vecino de Avilés de 69 años, a consecuencia de las lesiones sufridas tras ser atropellado mientras cruzaba el paso de peatones situado en la vía de acceso a la variante desde la glorieta de Los Canapés. Apenas un día después de conocerse su muerte se produjo otro atropello en el mismo entorno, en aquella ocasión con un hombre de 66 años que resultó herido leve. Dos décadas después de aquellos episodios, el grave accidente registrado este martes vuelve a reabrir el debate sobre la seguridad de uno de los accesos más transitados de Avilés.