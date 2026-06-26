Aitana ya está en Avilés y desata la locura de sus fans durante la prueba de sonido: "Estamos de los nervios"

“Estamos de los nervios, es el mejor momento del año”. Laura González, llena de euforia, ya empieza a tararear las primeras estrofas de “6 de febrero”, uno de los hits de Aitana. La artista catalana comenzó la prueba de sonido en el escenario del pabellón de La Magdalena antes de las 18.00 horas, desatando la locura en tierras avilesinas. “Se nos está haciendo eterna la espera, pero va a merecer la pena”, asegura la joven. En el momento que la cantante entonó las primeras frases incluso hubo gente que se colgó de las vallas que rodean el recinto, para tratar ver un poquito del ensayo.

“Es mi artista favorita, me se de memoria todas aus canciones”, asegura Cristina Sánchez, otra de las jóvenes fans que desde primera hora de la tarde está haciendo cola para tener un buen sitio en el concierto. “Va a ser una locura, esto es un sueño”, afirma.

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Mismo sentimiento desprende Gaia Soler, gallego que decidieron moverse a Asturias para ver a Aitana. “Intenté conseguir entrada para La Coruña, pero fue imposible. Cuando compramos las de Avilés no dudamos en venir”, apostilla.