La "Aitanamanía" revoluciona Avilés a solo unas horas para el concierto: "Es el evento de mi vida"

“Es el concierto de mi vida. Tengo mi habitación llena de sus fotos”. Avilés llevaba más de 24 horas deseando que Aitana, una de las artistas del momento, empezase a actuar. Gente acampada desde el día antes, fans madrugando para estar en un sitio privilegiado... El fenómeno fan en su máximo esplendor. La artista catalana protagonizará concierto con mayor afluencia de la historia de la ciudad, "empatado" con el de "El último de la fila" de la semana pasada, y el recibimiento estuvo a la altura. El bochorno y las altas temperaturas que acompañaron la jornada no fueron excusa para no asistir “al evento del año”, aseguraba Jimena González, una de las asistentes.

El concierto de Aitana fue un regalo de sus padres para Diana Alonso, que llegó a Asturias desde Valladolid. A simple vista se le veía súper emocionada por ver a su ídola y, para amenizar la espera, recurrieron a un apetitivo especial, las croquetas. “Es imprescindible comer bien, traer buena compañía y cantar con Aitana”, afirmó la niña, a la que la vergüenza se le va a la hora de contar cuál es su canción preferida, “Música en el cielo”.

Desde Santander llegaron Naiara Sánchez y June Salinas, dos amigos cuya indumentaria, totalmente inspirada en el azul que identifica la gira de Aitana, delataba su devoción. “Es una artista increíble. Ya la hemos visto en tres ciudades y merece mucho la pena”, afirmó el dúo de amigas, que, para amenizar la espera, jugaban al Uno. “Para una espera como esta lo mejor es echarse crema para el sol, beber agua fría y matar el tiempo con juegos así”, afirmaron.

Uno de los puntos que más destacaron los asistentes fue la fluidez de las colas. “Teníamos cierto miedo, porque veinte mil personas son muchas, pero está super bien organizado”, aseguró Pilar González, una de las madres que acudió al concierto para acompañar a su hija. “Es lo que toca, sacrificios de madres. Aitana también me gusta, así que no me puedo quejar”, sostuvo la avilesina.

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A Avilés llegó gente de muchos puntos de España, pero la cita también la disfrutaron los vecinos de la villa. “Hay que aprovechar que vienen artistas de este nivel a la ciudad. Esto es un bombazo”, destacó Claudia Segura, que juntó a todo su grupo de amigas para disfrutar del concierto. “Es mi artista favorita y tenerla tan cerca es un sueño”, resaltó.