Avilés lleva a Madrid su modelo pionero de apoyo a la salud mental infantil

Avilés llevó este jueves a Madrid su modelo para cuidar antes de que los problemas se agraven. El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, participó en el I Encuentro Presencial de la Plataforma de Innovación Social de proyectos piloto promovidos por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y cofinanciados por el FSE+, una cita celebrada en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Medina acudió acompañado por Soledad Rodríguez, jefa del área de Servicios Sociales, y Nuria García, responsable y coordinadora de CIERCA —Cuidados a la Infancia y Adolescencia en el Entorno Comunitario de Avilés—, un proyecto municipal pionero de intervención temprana en salud mental y apoyo familiar reconocido por el Ministerio. La jornada estuvo organizada por la plataforma VIDAS, encargada del seguimiento y asesoramiento de distintas iniciativas.

"La plataforma VIDAS está auspiciada por el Ministerio para todos los proyectos que hemos entrado en esta convocatoria", explicó Medina, que destacó que el objetivo es contar con "seguimiento por parte del Ministerio para que se cumplan todos los plazos y requisitos". El edil subrayó también el valor de compartir experiencias: "Lo más importante es que esta plataforma lo que permite es un trabajo en red, asesoramiento, intercambiar ideas y todo tipo de cosas, porque estos proyectos lo que buscan es transformar el sistema de cuidados y de apoyo".

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El concejal recordó que CIERCA forma parte de treinta y cinco proyectos integrados en una estrategia nacional. "No son proyectos aislados", señaló Medina, que defendió la necesidad de "interconectar todos los proyectos" para trasladar sus resultados a futuras políticas públicas y avanzar hacia un modelo de cuidados basado en "las necesidades reales, más útiles y diversas". La jornada, añadió, sirvió también para que entidades y municipios se pusieran cara tras varias reuniones online y comprobaran que comparten objetivos ligados a la infancia, la autonomía personal y una atención "más personalizada".