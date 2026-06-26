Avilés mejorará la pavimentación de la Cuesta de la Molinera y cortará el tráfico hasta el 6 de julio

La Cuesta de la Molinera, una de las vías más características de acceso a la plaza de Camposagrado y a la calle La Fruta, estrenará un pavimento más seguro tras las obras que comenzarán el próximo martes, 30 de junio. La actuación, encargada por el Ayuntamiento de Avilés dentro del contrato de conservación y mantenimiento de viales adjudicado a la empresa Mevals, obligará a cortar el tráfico hasta el 6 de julio.

Los trabajos consistirán en la retirada del actual pavimento de adoquín, que será sustituido por hormigón impreso con el objetivo de mejorar la seguridad en la movilidad peatonal. La intervención forma parte de las labores municipales para mantener las calles "en perfecto estado".

Durante la ejecución de las obras, y según informa la Policía Local, desde las 8.00 horas del martes y hasta el 6 de julio los vehículos autorizados para operaciones de carga y descarga, así como aquellos con permiso de acceso a las zonas peatonales de San Bernardo, plaza de Camposagrado y calle La Fruta, deberán acceder por la calle San Bernardo en su confluencia con La Cámara. Para facilitar ese paso, San Bernardo tendrá provisionalmente doble sentido de circulación.

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El Ayuntamiento recuerda que la carga y descarga funciona como un servicio "a demanda", previa solicitud telefónica, y que el horario autorizado es de lunes a viernes hasta las 18.00 horas. Con cargo al contrato de conservación y mantenimiento de vías urbanas, Avilés invertirá en 2026 un total de 403.333,33 euros entre enero y octubre, mientras que ya está en licitación un nuevo contrato para los dos años siguientes por 1.113.200 euros, IVA incluido.