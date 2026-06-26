Carmen Pérez y Felipe Uría, "Protagonistas del mañana" por su excelencia académica y compromiso social

El Rotary Club de Avilés entregó este viernes los galardones "Protagonistas del mañana", que en esta edición han recaído en Carmen Pérez Álvarez, como premiada, y Felipe Uría González, que recibió el accésit. Ambos estudiantes finalizaron sus estudios de Bachillerato con matrícula de honor en el IES Ramón Menéndez Pidal y el IES Carreño Miranda, respectivamente.

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, destacó durante el acto el valor académico y social de los dos jóvenes. "Destacan porque además de disponer de un expediente excelente, están comprometidos con la sociedad. Ambos son un ejemplo para la juventud avilesina", afirmó el edil.

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Guerrero subrayó además la importancia de apoyar el talento joven desde las instituciones y la comunidad educativa. "La educación y la formación son el mayor patrimonio que podemos entregar a nuestra juventud como sociedad", señaló durante la entrega de unos galardones que reconocen el esfuerzo, la excelencia y el compromiso de los estudiantes avilesinos.