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Carmen Pérez y Felipe Uría, "Protagonistas del mañana" por su excelencia académica y compromiso social

El Rotary Club de Avilés distingue a los dos estudiantes con matrícula de honor en Bachillerato y el concejal Juan Carlos Guerrero destaca que "son un ejemplo para la juventud avilesina"

La entrega de premios celebrada este viernes en el Ayuntamiento.

La entrega de premios celebrada este viernes en el Ayuntamiento. / A. A.

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Pelayo Méndez

Avilés

El Rotary Club de Avilés entregó este viernes los galardones "Protagonistas del mañana", que en esta edición han recaído en Carmen Pérez Álvarez, como premiada, y Felipe Uría González, que recibió el accésit. Ambos estudiantes finalizaron sus estudios de Bachillerato con matrícula de honor en el IES Ramón Menéndez Pidal y el IES Carreño Miranda, respectivamente.

El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, destacó durante el acto el valor académico y social de los dos jóvenes. "Destacan porque además de disponer de un expediente excelente, están comprometidos con la sociedad. Ambos son un ejemplo para la juventud avilesina", afirmó el edil.

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Guerrero subrayó además la importancia de apoyar el talento joven desde las instituciones y la comunidad educativa. "La educación y la formación son el mayor patrimonio que podemos entregar a nuestra juventud como sociedad", señaló durante la entrega de unos galardones que reconocen el esfuerzo, la excelencia y el compromiso de los estudiantes avilesinos.

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