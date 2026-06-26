Los chavales de Avilés alzan la voz en el Pleno: más nombres de calles para mujeres, más campañas en redes y mejoras en canchas deportivas

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia pide relevo. Los miembros de la entidad urgen la colaboración de chavales para expresar a la clase política las necesidades de la juventud avilesina. Lo defendieron ayer en la última reunión del curso del consejo, Samuel Zapico y Laura Jáñez, que por edad, ya tienen 18, dejarán de ser miembros de este grupo de trabajo. "La idea es que nuevas generaciones de niños sigan a aportando propuestas a la ciudad para conseguir mejorarla", señaló Zapico, minutos antes del inicio de la reunión, una sesión en la que Carmen Pérez hizo de presidenta y Jáñez de Secretaria, y que se celebró en el salón donde la corporación municipal debate el presente y futuro de la ciudad.

Entre todos fueron repasando las actividades realizadas a lo largo del año ante la edil de Juventud, Raquel Ruiz; el edil de Educación, Juan Carlos Guerrero; y David García, concejal de Podemos, este último entre el público. Una de esas cuestiones abordadas este curso fue la iniciativa "Avilés dialoga con la infancia", en la que los chavales trasladaron a los concejales sus preocupaciones, como por ejemplo la necesidad de acometer mejoras en las canchas deportivas. Lo contó Greta García, otra de las miembros de este grupo formado por quince personas y que abarca a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

En su discurso inicial, Pérez destacó la importancia de "mirar para la infancia" y ampliar así la participación ciudadana en la ciudad. Jáñez cogió el testigo para reclamar una mayor implicación de los menores en este organismo y pidió al Ayuntamiento la promoción del Consejo en sus redes sociales, "igual que se promocionan eventos gastronómicos". García habló de la campaña de lemas para combatir la soledad no deseada y de los encuentros con la asociación de mayores "Amiganza".

En el campo de la Igualdad, los miembros de este consejo investigaron el callejero y observaron que solo el 5% de las calles tiene nombre de mujer. "En las nuevas calles ya figuran nombres femeninos", celebró Carmen Pérez, antes de que Samuel Zapico hablara de la campaña de carteles "divertidos" para concienciar sobre la necesidad de retirar de la calle los excrementos de perro. Hubo más propuestas e iniciativas que se pusieron encima de la mesa, como la participación del consejo de la infancia y la adolescencia en la feria de asociaciones de Avilés, la Fava, y una carta dirigida a los adultos en la que el Consejo exponen una serie de medidas para «una reunión eficaz entre jóvenes y adultos» y pensada para los concejales y técnicos: "No nos utilices como herramienta política" y "ten en cuenta lo que decimos, si te comprometes a algo con nosotros, cúmplelo".

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La concejala de Juventud, Raquel Ruiz, defendió el trabajo que desempeña este Consejo de la Infancia y la Adolescencia y sus logros, puesto que algunas de sus propuestas, como que los menores de 18 años puedan viajar gratis en el transporte público y la psicoasesoría gratuita para menores tras la pandemia, llegasen a aprobarse por iniciativa de los muchachos. Ruiz detalló que el Ayuntamiento confía en que el próximo septiembre Avilés cuente con un nuevo organismo, el consejo de la Juventud, que prevé contar con la participación de las secciones juveniles de los partidos políticos, las vocalías juveniles de las entidades vecinales así como de otros colectivos con presencia de jóvenes para así ampliar la participación ciudadana y extenderla no solo a los menores de edad, sino a los jóvenes.