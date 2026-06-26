La dirección de Azsa plantea finalmente suprimir 41 puestos de mandos y adaptar la fábrica a los cambios tecnológicos
La empresa defiende el ERE en áreas ajenas a producción para garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial
La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) quiere amortizar 41 de los más de 200 puestos ocupados hasta la fecha por mandos fuera de convenio. Y lo quiere hacer, se justificó la dirección de la compañía en la primera reunión efectiva, por razones “organizativas”. Consideran que con la desaparición de los puestos señalados va a mejorar la adaptación de la empresa al momento tecnológico presente. “En sintonía con lo que dicta Glencore”, apuntan fuentes de la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que fue anunciado el pasado día 5.
La primera reunión del período de consultas de estos nuevo masivo sirvió, principalmente, para detallar los puestos de trabajo de los que la compañía fundidora puede prescindir. La dirección de la compañía presentó una lista en la que no estaban los nombres de las personas a las que señalaron la salida (hay casos en que fue fácil discernir a quién correspondía). También presentó la documentación justificativa de los despidos.
Azsa justificó en el momento en que anunció el ERE que lo presentaba por "la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración que permita garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial". Y añadió: "El alcance será limitado, con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocada especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa". El objetivo del ERE, defendió la empresa, “es alcanzar un acuerdo que permita combinar la sostenibilidad de la compañía con las mejores condiciones posibles para las personas afectadas”.
Segundo ERE
Este de los mandos fuera de convenio es el segundo ERE que propone la compañía Asturiana de Zinc para su personal. En diciembre de 2021 planteó la marcha de 95 trabajadores del departamento de electrólisis a cuenta de la puesta en marcha de la nave E, la que sustituyó las A y B.
Lo particular de aquella regulación de empleo fue que, aunque se aprobó en 2021, no se empezará a aplicar hasta el año 2024, cuando los primeros trabajadores mayores de 55 años incluidos en el ERE empezaron a cumplir los 62,6 años que los habilitan como trabajadores relevados. Sin embargo, el ERE puesto en marcha no traerá consigo la entrada de un relevista.
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