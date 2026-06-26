Entradas a 221 euros para ver a Aitana a Avilés: las páginas de reventa se frontan las manos por el concierto de la estrella catalana en Asturias

Aitana es una de las artistas que más seguidores arrastra a lo largo de España, algo que se nota en la venta de entradas. La artista catalana, que actúa esta noche en Avilés en uno de los mayores conciertos de la historia de la ciudad, agotó las 20.000 localidades escasos días después de sacarlas a la venta. Ahora, a pocas horas de que se inicie el evento, las páginas de reventa se frotan las manos. En dichos portales hay tickets para asistir a la cita por precios superiores a los 200 euros en Front Stage, aunque la mayoría de entradas rondan los 100 euros.

En TicketSwap, portal autorizado para la reventa de entradas, la localidad con mayor precio ronda los 160 euros en Front Stage. En pista, uno de los sitios más buscados por los fans, los tickets rondan los 80 euros. En otras páginas especializadas en la reventa de entradas para diferentes eventos, los precios oscilan entre los 100 euros y los 200 euros para ver el concierto desde la grada.

Fans acampadas junto a La Magdalena

Mientras, en los alrededores del exterior del Pabellón de La Magdalena hay fans acampadas para coger el mejor sitio desde las cinco de la mañana del pasado jueves. “Llevamos noche y media”, bromean Naiara Gómez, Noa Lago y Nerea Blanco, que han recibido la visita de dos amigos, Darío Cortés y Nico Bango. “Por Aitana lo que sea, queremos pasarlo bien y subir al escenario”, apuntan las jóvenes, que ya cuentan las horas para poder entrar en el recinto. María del Val y Natalia Gómez, dos de las tres madres de las chicas, se suman al concierto, aunque no a la experiencia de dormir junto al río de La Magdalena.

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Cristina Álvarez es de Gijón y su amiga Lucía Fernández, de Bilbao. Durmieron en casa de la gijonesa y a las 8.00 horas ya se presentaron junto al río de La Magdalena. Las gallegas María Cerredelo, de Ourense, y Sol González y Uma Troncoso durmieron en un apartamento y un hotel y se desplazaron a La Magdalena a las 9.00 horas. No pasaron la noche al raso. Sí lo hicieron Lucía López Nevado, Cristina Ferreiro y su hermana Paula Ferreiro. Son de Versalles y viven a pocos metros del pabellón, pero eso no importa. “Es una experiencia más”, indicaron. Durmieron dos horas cada una, abrigadas con sacos. A Cristina le picaron los mosquitos y Lucía se libró.