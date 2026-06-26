Entradas a 221 euros para ver a Aitana a Avilés: las páginas de reventa se frontan las manos por el concierto de la estrella catalana en Asturias
El evento arranca esta noche a las 22 horas y hay colas para entrar desde las cinco de la mañana del pasado jueves
N. Menéndez
Aitana es una de las artistas que más seguidores arrastra a lo largo de España, algo que se nota en la venta de entradas. La artista catalana, que actúa esta noche en Avilés en uno de los mayores conciertos de la historia de la ciudad, agotó las 20.000 localidades escasos días después de sacarlas a la venta. Ahora, a pocas horas de que se inicie el evento, las páginas de reventa se frotan las manos. En dichos portales hay tickets para asistir a la cita por precios superiores a los 200 euros en Front Stage, aunque la mayoría de entradas rondan los 100 euros.
En TicketSwap, portal autorizado para la reventa de entradas, la localidad con mayor precio ronda los 160 euros en Front Stage. En pista, uno de los sitios más buscados por los fans, los tickets rondan los 80 euros. En otras páginas especializadas en la reventa de entradas para diferentes eventos, los precios oscilan entre los 100 euros y los 200 euros para ver el concierto desde la grada.
Fans acampadas junto a La Magdalena
Mientras, en los alrededores del exterior del Pabellón de La Magdalena hay fans acampadas para coger el mejor sitio desde las cinco de la mañana del pasado jueves. “Llevamos noche y media”, bromean Naiara Gómez, Noa Lago y Nerea Blanco, que han recibido la visita de dos amigos, Darío Cortés y Nico Bango. “Por Aitana lo que sea, queremos pasarlo bien y subir al escenario”, apuntan las jóvenes, que ya cuentan las horas para poder entrar en el recinto. María del Val y Natalia Gómez, dos de las tres madres de las chicas, se suman al concierto, aunque no a la experiencia de dormir junto al río de La Magdalena.
Cristina Álvarez es de Gijón y su amiga Lucía Fernández, de Bilbao. Durmieron en casa de la gijonesa y a las 8.00 horas ya se presentaron junto al río de La Magdalena. Las gallegas María Cerredelo, de Ourense, y Sol González y Uma Troncoso durmieron en un apartamento y un hotel y se desplazaron a La Magdalena a las 9.00 horas. No pasaron la noche al raso. Sí lo hicieron Lucía López Nevado, Cristina Ferreiro y su hermana Paula Ferreiro. Son de Versalles y viven a pocos metros del pabellón, pero eso no importa. “Es una experiencia más”, indicaron. Durmieron dos horas cada una, abrigadas con sacos. A Cristina le picaron los mosquitos y Lucía se libró.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El Último de la Fila', inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores
- Avilés tendrá su 'meganoche' de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín
- Avilés festeja el increíble éxito de 'El Último de la Fila': 'Tuve que pedirle a la frutería de al lado que me dejase meter cervezas en su nevera
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia
- Atropello en Avilés: una mujer resulta herida de gravedad tras ser arrollada por un coche y quedar atrapada bajo el vehículo
- Habla la gerencia del camping de Castrillón donde una pareja fotografió a menores: 'Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente