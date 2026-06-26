Eva Bustamante Benito, nueva presidenta de Difac
La avilesina, de 57 años, encabeza la única candidatura para sustituir a Ángeles González
Eva Bustamante Benito es la nueva presidenta de la asociación Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, Difac, una entidad sin ánimo de lucro integrada en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (COCEMFE-ASTURIAS).
La avilesina, de 57 años y que presentó la única candidatura para relevar en el cargo a Ángeles González, padece un síndrome relacionado con la miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular poco frecuente que altera la comunicación entre los nervios y los músculos, provocando debilidad y fatiga extrema.
Pese a las dificultades, es una amante de la fotografía y disfruta plenamente de las actividades que organiza la asociación que ya encabeza.
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