Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Eva Bustamante Benito, nueva presidenta de Difac

La avilesina, de 57 años, encabeza la única candidatura para sustituir a Ángeles González

Eva Bustamante Benito.

Eva Bustamante Benito. / M. Mancisidor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Eva Bustamante Benito es la nueva presidenta de la asociación Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca, Difac, una entidad sin ánimo de lucro integrada en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias (COCEMFE-ASTURIAS).

La avilesina, de 57 años y que presentó la única candidatura para relevar en el cargo a Ángeles González, padece un síndrome relacionado con la miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular poco frecuente que altera la comunicación entre los nervios y los músculos, provocando debilidad y fatiga extrema.

Noticias relacionadas

Pese a las dificultades, es una amante de la fotografía y disfruta plenamente de las actividades que organiza la asociación que ya encabeza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan las familias de las niñas fotografiadas por una pareja en un camping de Castrillón: 'Mi hija me cogió de la mano y me pidió que no la soltase; nunca sentí tanta impotencia
  2. Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
  3. El Último de la Fila', inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores
  4. Avilés tendrá su 'meganoche' de las orquestas: Panorama y París de Noia actuarán en la misma verbena en las fiestas de San Agustín
  5. Avilés festeja el increíble éxito de 'El Último de la Fila': 'Tuve que pedirle a la frutería de al lado que me dejase meter cervezas en su nevera
  6. Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia
  7. Atropello en Avilés: una mujer resulta herida de gravedad tras ser arrollada por un coche y quedar atrapada bajo el vehículo
  8. Habla la gerencia del camping de Castrillón donde una pareja fotografió a menores: 'Los protocolos de seguridad funcionaron perfectamente

Eva Bustamante Benito, nueva presidenta de Difac

Eva Bustamante Benito, nueva presidenta de Difac

El exrector Santiago García Granda da el salto a la política y en su concejo: será el candidato de IU en Gozón para las próximas elecciones

El exrector Santiago García Granda da el salto a la política y en su concejo: será el candidato de IU en Gozón para las próximas elecciones

Los chavales de Avilés alzan la voz en el Pleno: más nombres de calles para mujeres, más campañas en redes y mejoras en canchas deportivas

Los chavales de Avilés alzan la voz en el Pleno: más nombres de calles para mujeres, más campañas en redes y mejoras en canchas deportivas

Carmen Pérez y Felipe Uría, "Protagonistas del mañana" por su excelencia académica y compromiso social

Carmen Pérez y Felipe Uría, "Protagonistas del mañana" por su excelencia académica y compromiso social

Avilés lleva a Madrid su modelo pionero de apoyo a la salud mental infantil

Avilés lleva a Madrid su modelo pionero de apoyo a la salud mental infantil

Avilés mejorará la pavimentación de la Cuesta de la Molinera y cortará el tráfico hasta el 6 de julio

Avilés mejorará la pavimentación de la Cuesta de la Molinera y cortará el tráfico hasta el 6 de julio

El turismo de congresos tira de las cuentas del Niemeyer

El turismo de congresos tira de las cuentas del Niemeyer

Aitana ya está en Avilés y desata la locura de sus fans durante la prueba de sonido: "Estamos de los nervios"

Aitana ya está en Avilés y desata la locura de sus fans durante la prueba de sonido: "Estamos de los nervios"
Tracking Pixel Contents