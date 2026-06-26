El exrector Santiago García Granda da el salto a la política y en su concejo: será el candidato de IU en Gozón para las próximas elecciones

IU de Gozón ha movido ficha de cara a las próximas elecciones municipales. La coalición hará oficial este sábado la presentación de su cabeza de lista, que será Santiago García Granda. El exRector de la Universidad de Oviedo liderará la candidatura de IU en los comicios de mayo. Sustituirá entonces el puesto que en las anteriores elecciones fue para César Fidalgo, actual portavoz municipal de la coalición en el Pleno. Gozón continúa así la senda abierta por IU Castrillón que es el único grupo político de la comarca que ha proclamado de manera oficial a su candidata, que será Noemí Martín, actual concejala de la coalición.

García Granda es químico y especialista en cristalografía de rayos X. Fue Rector de la universidad asturiana durante cinco años, desde 2016 a 2021. Además fue presidente de la Asociación europea de Cirstalografía y es miembro del comité ejecutivo de la Unión Internacional de Cristalografía desde 2014 y del consejo de comunidades asturianas.

El acto se presentación de la candidatura se ha fijado para este sábado a las 10.30 horas en el entorno de la playa de La Ribera. El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico ha confirmado su presencia en la proclamación de García Granda junto al alcalde de Carreño y miembro de IU, Ángel García, además de Noemí Martín.

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Actualmente, IU cuenta con tres concejales y hasta el otoño de 2025 formó parte del gobierno local de Gozón tras haber alcanzado un acuerdo con los socialistas tras las elecciones municipales de 2023. Una serie de discrepancias entre la coalición y el PSOE provocaron la salida del gobierno local de la coalición y por lo tanto, César Fidalgo, Lidia Fernández e Israel González, que ostentaban las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Igualdad y Cultura y Deportes, respectivamente, pasaron a ser un grupo más de la oposición gozoniega con tres representantes en el salón de Plenos.