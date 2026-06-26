Los expertos reivindican en Avilés la humanización de la salud mental: "Una reflexión ética mejora la calidad asistencial y la satisfacción de los pacientes"
La jornada de clausura del XXII Congreso Internacional sobre Tratamiento Asertivo Comunitario abordó los retos legales, las novedades terapéuticas y el papel del paciente en la toma de decisiones
La ética, la humanización de la asistencia y la necesidad de reforzar el papel del paciente en la toma de decisiones centraron este viernes la jornada de clausura del XXII Congreso Internacional sobre Tratamiento Asertivo Comunitario en Salud Mental, celebrado en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés. Durante tres días, la ciudad volvió a convertirse en punto de encuentro de especialistas nacionales e internacionales en la atención a personas con Trastorno Mental Grave, en un foro impulsado por el director del área de gestión clínica de Salud Mental del hospital avilesino, Juan José Martínez Jambrina, creador del conocido Modelo Avilés.
Uno de los ejes de la última sesión fue el análisis de los aspectos éticos y legales que rodean la atención a las personas con enfermedad mental grave, especialmente en cuestiones relacionadas con la capacidad para decidir sobre los tratamientos y la evaluación de los riesgos asociados a determinadas patologías. El director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario de Jerez, José María Villagrán, defendió que "hay dos cuestiones determinantes: la capacidad que puede tener un paciente para tomar decisiones, especialmente en los trastornos más graves, y la evaluación del riesgo que la enfermedad puede suponer para sí mismo o para otras personas". El especialista recordó que "no todas las personas con trastornos mentales tienen limitada esa capacidad, pero cuando ocurre es necesario valorarla adecuadamente".
Villagrán subrayó además que la ética clínica trasciende las normas y forma parte del comportamiento diario de los profesionales. "La ética es la aplicación de una serie de valores a la atención médica y al cuidado de los pacientes. Existen valores que los pacientes esperan de nosotros y también compromisos que nosotros asumimos hacia ellos", explicó. A su juicio, incorporar una reflexión ética permanente redunda directamente en una mejor asistencia. "Un paciente no solo necesita un tratamiento eficaz; también necesita apoyo, comprensión y establecer un vínculo con los profesionales. Eso no depende de la técnica, sino de la moral y de la ética. Siempre que existe una reflexión ética mejora la calidad asistencial y también la satisfacción de los pacientes", afirmó.
La saturación del sistema
La necesidad de preservar esa atención humanizada también estuvo presente en la intervención del psiquiatra del Hospital de Antequera, Andrés Fontalba, quien alertó de las consecuencias que puede tener la creciente presión asistencial sobre los profesionales sanitarios. "El sistema sanitario está sometido a una enorme tensión y existe el riesgo de que los profesionales acabemos quemándonos. Cuando eso ocurre puede aparecer una deshumanización que favorezca actitudes defensivas, estigmas e incluso un regreso a modelos paternalistas que creíamos superados", señaló.
Frente a ese escenario, Fontalba defendió la implantación de nuevos modelos de atención centrados en la persona. "La apuesta pasa por una asistencia mucho más humana, integral y orientada al paciente", resumió durante una mesa en la que también se abordaron las actualizaciones del tratamiento asertivo comunitario, la evolución de este modelo asistencial y herramientas terapéuticas como la Terapia de Aceptación y Compromiso, cada vez más presentes en el abordaje de distintos problemas de salud mental.
Los profesionales valoran el evento
El valor del congreso también fue destacado por el psiquiatra del Hospital El Bierzo, José María Pelayo, uno de los habituales en este encuentro científico. "Es un congreso muy veterano y tremendamente interesante porque pone en valor el tratamiento asertivo comunitario, un modelo que en España todavía tiene mucho margen de crecimiento", afirmó. Pelayo destacó además que el foro mantiene el foco en la atención al paciente dentro de su propio entorno. "Se pone en valor el punto de vista de los pacientes en su medio, algo fundamental, y además conocemos las innovaciones que se están aplicando en este momento, no hablamos del pasado, sino del presente de la asistencia", explicó.
Con esta vigesimosegunda edición, Avilés consolida un congreso que se ha convertido en una referencia internacional en el ámbito de la salud mental comunitaria. El encuentro volvió a reunir a especialistas de distintos hospitales españoles para debatir sobre los retos presentes y futuros de la atención a las personas con Trastorno Mental Grave, reforzando el espíritu del Modelo Avilés, basado en una asistencia cercana, integrada en la comunidad y centrada tanto en la evidencia científica como en la dignidad y los derechos de los pacientes.
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