Pasar frío y sufrir picaduras de mosquitos, todo por ver a Aitana en Avilés: "La familia nos dice que estamos mal de la cabeza, pero no nos importa"
Un nutrido grupo de jóvenes pasa la noche en los exteriores de La Magdalena para ser los primeros en entrar en el recinto
I. G.
Pasar la noche junto a un río, el que sea, motiva a los mosquitos para hacer una visita. También hace que la noche sea más fresca. Y si no que se lo pregunten a los jóvenes que durmieron al raso y en tiendas de campaña junto al senda fluvial de La Magdalena para ser los primeros en entrar en el concierto de Aitana y eso que el acceso por la puerta más próxima al río abre sus puertas a las 17.30 horas. Nada importaba. Los mosquitos y el frío de la noche no pueden con la ilusión de ver lo más cerca posible a la cantante "superestrella". Naiara Gómez, Noa Lago y Nerea Blanco son las primeras de la fila. Son de Avilés y durmieron en tiendas. Llevan ahí desde las cinco de la madrugada del jueves al viernes. "Llevamos noche y media", bromearon las tres que han recibido la visita de dos amigos, Darío Cortés y Nico Bango. "Por Aitana lo que sea, queremos pasarlo bien y subir al escenario", apuntaron las jóvenes que ya cuentan las horas para poder entrar el recinto. María del Val y Natalia Gómez, que son dos de las tres madres de las chicas se suman al concierto, no así a la experiencia de dormir junto al río de La Magdalena.
Cristina Álvarez es de Gijón y su amiga Lucía Fernández, de Bilbao. Durmieron en casa de la gijonesa y ya a las 8.00 horas ya se presentaron junto al río de La Magdalena. Las gallegas María Cerredelo, de Ourense, y Sol González y Uma Troncos durmieron en un apartamento y un hotel y se desplazaron a La Magdalena a las 9.00. No pasaron la noche al raso. Sí lo hicieron Lucía López Nevado, Cristina Ferreiro y su hemana Paula Ferreiro. Son de Versalles y viven a pocos metros del pabellón pero eso no importa. "Es una experiencia más", indicaron. Durmieron dos horas cada una, abrigadas con sacos. A Cristina le picaron los mosquitos y Lucía libró.
A Elena Martín también le pareció que la noche fue fría. Cosas de dormir junto a un río para ver a la artista de tus sueños. Las ovetenses Sara Pravia y Ana Pérez llegaron a las 6.00 horas y constataron la presencia de mosquitos. "Merece la pena igual", indicaron ambas, que no dudaron en confesar que "nada más ver a Aitana" seguro que se emocionan, que echarán alguna lágrima.
Ale Sanz es madrileña y llegó a los exteriores de La Magdalena a las 4.30 horas. Dispone de un alojamiento hotelero pero prefirió hacer cola. "Para el concierto de Madrid no tenía entrada y la saqué para aquí", apuntó la joven que como todos los que hacían cola tenían la emoción a flor de piel. "No todos los días vas a ver a tu artista favorita", indicó María Rodríguez, que también tenía la entrada para el acceso temprano, a las 17.30 horas, sin embargo consideró que había llegar ya por la mañana a La Magdalena. Comenzó a hacer cola a las 10.00. Delante de ella, había personas que guardaban sitio a las fans, mientras descansaban en casas u hoteles próximos.
"La familia nos dice que estamos mal de la cabeza, pero no nos importa", apuntaron Sara Pravia y Ana Pérez, que estaban en plena elaboración de un motivo para celebrar el cumple años de Aitana, que es el sábado.
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