Pasar frío y sufrir picaduras de mosquitos, todo por ver a Aitana en Avilés: "La familia nos dice que estamos mal de la cabeza, pero no nos importa"

Pasar la noche junto a un río, el que sea, motiva a los mosquitos para hacer una visita. También hace que la noche sea más fresca. Y si no que se lo pregunten a los jóvenes que durmieron al raso y en tiendas de campaña junto al senda fluvial de La Magdalena para ser los primeros en entrar en el concierto de Aitana y eso que el acceso por la puerta más próxima al río abre sus puertas a las 17.30 horas. Nada importaba. Los mosquitos y el frío de la noche no pueden con la ilusión de ver lo más cerca posible a la cantante "superestrella". Naiara Gómez, Noa Lago y Nerea Blanco son las primeras de la fila. Son de Avilés y durmieron en tiendas. Llevan ahí desde las cinco de la madrugada del jueves al viernes. "Llevamos noche y media", bromearon las tres que han recibido la visita de dos amigos, Darío Cortés y Nico Bango. "Por Aitana lo que sea, queremos pasarlo bien y subir al escenario", apuntaron las jóvenes que ya cuentan las horas para poder entrar el recinto. María del Val y Natalia Gómez, que son dos de las tres madres de las chicas se suman al concierto, no así a la experiencia de dormir junto al río de La Magdalena.

dde3b7d5-effa-4a0e-8c0c-3276ef55759b / Illán García

Cristina Álvarez es de Gijón y su amiga Lucía Fernández, de Bilbao. Durmieron en casa de la gijonesa y ya a las 8.00 horas ya se presentaron junto al río de La Magdalena. Las gallegas María Cerredelo, de Ourense, y Sol González y Uma Troncos durmieron en un apartamento y un hotel y se desplazaron a La Magdalena a las 9.00. No pasaron la noche al raso. Sí lo hicieron Lucía López Nevado, Cristina Ferreiro y su hemana Paula Ferreiro. Son de Versalles y viven a pocos metros del pabellón pero eso no importa. "Es una experiencia más", indicaron. Durmieron dos horas cada una, abrigadas con sacos. A Cristina le picaron los mosquitos y Lucía libró.

A Elena Martín también le pareció que la noche fue fría. Cosas de dormir junto a un río para ver a la artista de tus sueños. Las ovetenses Sara Pravia y Ana Pérez llegaron a las 6.00 horas y constataron la presencia de mosquitos. "Merece la pena igual", indicaron ambas, que no dudaron en confesar que "nada más ver a Aitana" seguro que se emocionan, que echarán alguna lágrima.

Ale Sanz es madrileña y llegó a los exteriores de La Magdalena a las 4.30 horas. Dispone de un alojamiento hotelero pero prefirió hacer cola. "Para el concierto de Madrid no tenía entrada y la saqué para aquí", apuntó la joven que como todos los que hacían cola tenían la emoción a flor de piel. "No todos los días vas a ver a tu artista favorita", indicó María Rodríguez, que también tenía la entrada para el acceso temprano, a las 17.30 horas, sin embargo consideró que había llegar ya por la mañana a La Magdalena. Comenzó a hacer cola a las 10.00. Delante de ella, había personas que guardaban sitio a las fans, mientras descansaban en casas u hoteles próximos.

"La familia nos dice que estamos mal de la cabeza, pero no nos importa", apuntaron Sara Pravia y Ana Pérez, que estaban en plena elaboración de un motivo para celebrar el cumple años de Aitana, que es el sábado.